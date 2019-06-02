Bố vừa mất 7 ngày đã bị chồng đánh đập dã man, cô gái trẻ mang thai 7 tháng cầu cứu cư dân mạng

Xã hội 02/06/2019 16:17

Bố qua đời chưa lâu, cô gái trẻ bị chồng đánh đập tàn nhẫn dù đang mang thai. Không biết chia sẻ cùng ai, cô gái lên mạng xã hội cầu cứu.

Khi mang thai, người phụ nữ nào cũng mong được chồng yêu thương, chăm sóc. Nhưng không phải người chồng nào cũng hiểu được điều đó. Thậm chí có người còn nhẫn tâm đánh đập vợ ngay lúc đang mang thai con của mình, điển hình như câu chuyện của cô gái tội nghiệp dưới đây.

Theo đó, M.T đang mang thai gần 7 tháng. Bố cô vừa mới mất không lâu nhưng người chồng vẫn nhẫn tâm ra tay đánh đập vợ.

Bố vừa mất 7 ngày đã bị chồng đánh đập dã man, cô gái trẻ mang thai 7 tháng cầu cứu cư dân mạng - Ảnh 1
Câu chuyện do M.T đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

M.T viết: “Từ nhỏ đến lớn, ba em còn chưa đánh em cái nào, vậy mà người đàn ông mình yêu thương có thể nhẫn tâm đánh em trong khi em đang mang bầu gần 7 tháng. Cũng chỉ vì anh ta ăn nhậu. Em không biết rồi đây em sống như thế nào, có đủ sức khỏe để sinh con không? Giờ em chỉ muốn quên đi người đàn ông đó, thoát khỏi anh ta nhưng em lại không biết phải làm thế nào cho đúng. Ngày em bị đánh cũng là lúc cha em vừa mất được 7 ngày. Vết thương bên ngoài thật sự không bằng vết thương lòng”.

Kèm theo đó, M.T còn chia sẻ những hình ảnh mình bị đánh đập dã man. Trong ảnh, mắt cô gái trẻ bị đánh bầm tím, gương mặt hằn rõ dấu vết bàn tay.

Bố vừa mất 7 ngày đã bị chồng đánh đập dã man, cô gái trẻ mang thai 7 tháng cầu cứu cư dân mạng - Ảnh 2
Gương mặt đầy thương tích của cô gái trẻ khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh: Internet

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện của M.T đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều cho rằng M.T nên ly hôn với người chồng vũ phu để có cuộc sống yên bình hơn. Mọi người còn lo lắng rằng nếu cô tiếp tục chung sống với chồng, đứa trẻ trong bụng có thể bị ảnh hưởng.

“Nhìn gương mặt em mà xót xa quá, in rõ dấu bàn tay luôn. Em ơi, nếu được thì bỏ đi để em và con được an toàn. Không chừng ngày nào đó mẹ con em mất mạng vì gã đó”, L.A bình luận.

“Những gã vũ phu, gia trưởng sẽ không bao giờ thay đổi đâu nên chị đừng hy vọng gì nữa. Đang mang thai mà còn bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Hy vọng chị và bé sẽ có cuộc sống tốt hơn, đừng quá đau buồn nhé chị”, một cư dân mạng nhắn nhủ.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng chị em vẫn liên tục chia sẻ, bình luận bên dưới bài viết.

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