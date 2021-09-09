Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư cho cán bộ tuyến đầu chống dịch, kêu gọi nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn 'then chốt'

Trong thư, ông cho biết trong gần 3 tháng qua, hàng chục vạn cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế từ mọi miền cả nước, nhất là lực lượng cán bộ y tế tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam, miền Trung đã, đang quyết tâm dồn sức trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có thư gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế để biểu dương những hy sinh, vất vả của các lực lượng thời gian qua. Ông cũng kêu gọi toàn ngành Y quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 .

"Thay mặt Bộ Y tế, tôi biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, vượt qua gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống, bảo vệ sự an lành và sức khỏe của nhân dân. Tôi cũng đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia và sự động viên, khích lệ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp của ngành Y tế cả nước trong giai đoạn đầy thách thức này", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ.

Nhân viên y tế đã vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực, quyết tâm để thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách của người thầy thuốc: Vì sinh mạng người bệnh, sức khoẻ người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi toàn ngành Y tế quyết tâm cao chống dịch trong giai đoạn quyết định. Ảnh: Vietnamnet

Ông cũng chia sẻ, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã cướp đi tính mạng của nhiều người dân, trong đó có cả những cán bộ y tế và lực lượng tuyến đầu. Các y bác sĩ trải qua những sang chấn tâm lý khi phải chứng kiến sự tàn khốc của đại dịch gây ra cho người bệnh, cho đồng nghiệp và cho chính bản thân mình.

Đội ngũ thầy thuốc đã bỏ nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt trong điều kiện làm việc căng thẳng, đồng thời cũng gác lại tình cảm riêng tư và chịu mất mát, hy sinh.

"Cuộc chiến chống Covid-19 của cả nước nói chung và ngành y nói riêng còn khó khăn, thách thức, nhưng tất cả những điều đó không làm chúng ta chùn bước, sờn lòng, bởi vì đằng sau chúng ta là hàng triệu người dân, trong đó có người thân của chúng ta đang dõi theo, tin cậy và hy vọng. Đó là động lực, là sự quyết tâm để chúng ta vững tin chiến đấu với dịch bệnh", Bộ trưởng nói.

Ông khẳng định, niềm vui của người thầy thuốc lúc này là có thêm nhiều địa phương kiểm soát được dịch, nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch được khỏi bệnh, quay trở lại với cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định trong chiến dịch thứ 4 chống Covid-19. Chưa bao giờ như lúc này, nhân dân cả nước cùng các lực lượng tuyển đầu đang dồn tâm, sức, lực để kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam với mục tiêu đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vừa làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, điều trị người bệnh Covid-19; vừa khám chữa bệnh khi người dân ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành để tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân tham gia và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch.

"Với sự đồng lòng của nhân dân, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương, tôi kêu gọi các đồng nghiệp cùng quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19", Bộ trưởng Y tế kêu gọi.

Ông cũng bày tỏ mong muốn chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và cộng đồng dành sự quan tâm lớn hơn nữa đối với đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế, các lực lượng tình nguyện và các lực lượng ở tuyến đấu chống dịch. Sự quan tâm, ủng hộ, yêu thương lúc này sẽ là động lực mạnh mẽ để các lực lượng sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.