Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, cô gái trẻ vào phòng rồi treo cổ tự tử. Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Gia đình Việt Nam đưa tin, trên địa bàn huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa xảy ra vụ việc cô gái treo cổ tự tử sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình khiến dư luận địa phương xôn xao.

Mâu thuẫn với bố mẹ, cô gái 20 tuổi treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Thông tin ban đầu, trước đó vào trưa ngày 4/3, chị Ng. (SN 2001, trú khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đi công việc trở về nhà và ăn cơm trưa với bố mẹ.

Trong bữa ăn, Ng. nói muốn đi vào TP.HCM làm việc nhưng bố mẹ cô không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ng. bỏ vào phòng riêng đóng cửa lại.

Khoảng 13h30 phút cùng ngày, bố mẹ Ng. vào phòng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện con gái đã treo cổ tử vẫn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, xác định không có dấu hiệu tội phạm, lực lượng chức năng bàn giao thi thể chị Ng. cho gia đình lo hậu sự.

Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, Ng. mới chia tay người yêu. Có thể do buồn chuyện tình cảm cùng với việc mâu thuẫn với bố mẹ, nạn nhân nghĩ quẩn rồi treo cổ tự tử.

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