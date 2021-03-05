Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ được đối tượng đâm trọng thương người phụ nữ trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tấn Trung (SN 1999), ngụ thôn Lãnh An, xã Quế Long, huyện Quế Sơn để điều tra về hành vi đâm trọng thương người phụ nữ trên địa bàn.

Khoảng 20 giờ 30 phút tối 3/3, Trung điều khiển xe máy mang BKS 49N7-9810 lưu thông trên đường ĐH07QS, khi qua địa phận thôn Phong Phú (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn) thì gặp chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, ngụ xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Nguyễn Tấn Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Trung chạy xe máy vượt lên, chặn đầu xe chị H. lại, hỏi chị H. có tiền không thì chị H. trả lời không có tiền. Cùng lúc đó, Trung thấy phía trước có một xe máy chạy về phía mình, sợ bị phát hiện nên đã rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào phần lưng chị H. Sau đó Trung cất dao, điều khiển xe máy bỏ đi.

Chị H. được phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân bị thủng lá lách, tràn dịch phổi, tụ máu vùng bụng, được mổ và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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