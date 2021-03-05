Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon vứt giữa vườn tràm, trên người chi chít vết côn trùng cắn

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn tràm, người dân trình báo công an rồi đưa em bé vào bệnh viện sơ cứu.

Chính quyền xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết một người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa vườn tràm.

Chiều 4/3, trong lúc đi nhặt củi ở khu vực vườn tràm thuộc thôn Hưng Lộc, chị Hồ Thị Khâm nghe tiếng khóc trẻ con phát ra. Lại gần kiểm tra, chị hoảng hốt phát hiện một bé gái sơ sinh đỏ hỏn, bị bỏ rơi trong tình trạng không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn, được bọc trong túi nilon.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn tràm - Ảnh: Người Lao Động

Người dân địa phương ngay lập tức trình báo với cơ quan chức năng và đưa bé đến cơ sở y tế để sơ cứu.

Ngay sau đó, bé gái được đưa vào chăm sóc đặc biệt tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Bé gái được xác định khoảng 2 ngày tuổi, nặng 2,8kg, nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết côn trùng cắn, tại rốn có dấu hiệu hoại tử. Với sự chăm sóc tận tuỵ của các y bác sĩ, hiện tại sức khoẻ cháu bé đã dần ổn định.

Cơ quan chức năng đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé. Nếu người thân không đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

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