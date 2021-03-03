TP.HCM: Lời khai 'yêu râu xanh' 73 tuổi nghi xâm hại bé gái đến mang thai

Xã hội 03/03/2021 11:41

Thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đưa bé T. đến khám tại bệnh viện thì phát hiện bé mang thai khoảng 7 tuần.

Theo thông tin đăng trên Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Duy Hiến (73 tuổi, ngụ quận 2) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân là bé T. (ngụ quận 2. Tại thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân mới 14 tuổi. Trước đó, cuối tháng 6/2020, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đưa bé T. đến khám tại bệnh viện thì phát hiện bé mang thai khoảng 7 tuần. Bé T. kể bị ông Hiến xâm hại nên gia đình trình báo công an.

TP.HCM: Lời khai 'yêu râu xanh' 73 tuổi nghi xâm hại bé gái đến mang thai - Ảnh 1
Cụ ông 73 tuổi xâm hại bé gái đến mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Bé T. cho biết, mình cùng các bạn trong xóm hay đến ngồi chơi trước cửa nhà ông Hiến. Khoảng sau Tết Nguyên đán năm 2019, ông Hiến nhiều lần dụ dỗ bé T. vào nhà để quan hệ tình dục, lần gần nhất vào cuối tháng 5/2020.

Mỗi lần quan hệ tình dục xong, bị can Hiến đều cho bé T. từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được kể ai biết.

Theo nguyện vọng của gia đình, do còn bé T. quá nhỏ, gia đình khó khăn nên bé T. đã được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện. Căn cứ vào Bản kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM, bị can Lê Duy Hiến là người cha sinh học của mô thai trên.

Làm việc tại cơ quan điều tra, bị can Hiến không thừa nhận xâm hại bé gái nhiều lần. Hiến khai chỉ quan hệ tình dục với bé T. một lần duy nhất vào khoảng tháng 5/2020. Cho đến ngày 1/7/2020, mẹ bé T. đến nhà và thông báo việc bé T. có thai, lúc đó bị can xấu hổ nên đã không thừa nhận.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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