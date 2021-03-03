Bất ngờ 'hot' sau 1 đêm, người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị hack Facebook

Tài khoản Facebook của "người hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị kẻ lạ hack mất.

Ngay sau khi thông tin anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư lan truyền trên mạng xã hội, đông đảo dân mạng đã tràn vào trang Facebook cá nhân của "anh hùng" đời thực để chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Chỉ sau 1 đêm, Facebook của anh Mạnh sở lữu lượng tương tác khủng chẳng kém người nổi tiếng. Từ đăng ảnh chỉ được vài chục like, nay ảnh đại diện của anh nhận được tới 102.000 lượt thích.

Thế nhưng mới đây, chị Thùy - vợ của anh Nguyễn Ngọc Mạnh thông báo tài khoản facebook chính của chồng mình đã bị kẻ lạ hack mất.

Vợ anh Mạnh thông báo chồng mình bị hack Facebook - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, trang cá nhân của anh Mạnh vẫn trong trạng thái hoạt động, sau bài đăng về clip góc quay toàn cảnh vụ việc cứu bé gái thì tài khoản này hiện chưa có thêm bất cứ động tĩnh gì. Nhiều người lo lắng kẻ xấu sẽ lợi dụng trang cá nhân đang cực hot của anh Mạnh để trục lợi cá nhân.

May mắn là đến tối 2/3, chị Thùy thông báo chồng mình đã lấy lại được Facebook. Chỉ sau 2 ngày, tài khoản facebook của anh Mạnh đã có hơn 28.000 lượt theo dõi.

Facebook cá nhân của anh Mạnh tăng tương tác cực khủng sau 1 đêm - Ảnh: Internet

"Chỉ một việc làm xuất phát từ tâm mà làm cuộc sống của em xáo trộn. Một số người ganh tị, một số người ăn theo. Thật đáng trách!", tài khoản M.T. bình luận.

Hình ảnh bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị lấy làm quảng cáo bán hàng vô cảm gây bức xúc Sau vụ việc bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội may mắn được cứu sống, một số cơ sở kinh doanh đã lợi dụng sự quan tâm chú ý của dư luận để trục lợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-hot-sau-1-dem-nguoi-dan-ong-cuu-be-gai-roi-tu-tang-13-chung-cu-bi-hack-facebook-397608.html