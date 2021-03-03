Bất ngờ 'hot' sau 1 đêm, người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị hack Facebook

Xã hội 03/03/2021 10:36

Tài khoản Facebook của "người hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị kẻ lạ hack mất.

Ngay sau khi thông tin anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư lan truyền trên mạng xã hội, đông đảo dân mạng đã tràn vào trang Facebook cá nhân của "anh hùng" đời thực để chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Chỉ sau 1 đêm, Facebook của anh Mạnh sở lữu lượng tương tác khủng chẳng kém người nổi tiếng. Từ đăng ảnh chỉ được vài chục like, nay ảnh đại diện của anh nhận được tới 102.000 lượt thích. 

Thế nhưng mới đây, chị Thùy - vợ của anh Nguyễn Ngọc Mạnh thông báo tài khoản facebook chính của chồng mình đã bị kẻ lạ hack mất.

Bất ngờ 'hot' sau 1 đêm, người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị hack Facebook - Ảnh 1
Vợ anh Mạnh thông báo chồng mình bị hack Facebook - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, trang cá nhân của anh Mạnh vẫn trong trạng thái hoạt động, sau bài đăng về clip góc quay toàn cảnh vụ việc cứu bé gái thì tài khoản này hiện chưa có thêm bất cứ động tĩnh gì. Nhiều người lo lắng kẻ xấu sẽ lợi dụng trang cá nhân đang cực hot của anh Mạnh để trục lợi cá nhân.

May mắn là đến tối 2/3, chị Thùy thông báo chồng mình đã lấy lại được Facebook. Chỉ sau 2 ngày, tài khoản facebook của anh Mạnh đã có hơn 28.000 lượt theo dõi.

Bất ngờ 'hot' sau 1 đêm, người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị hack Facebook - Ảnh 2
Facebook cá nhân của anh Mạnh tăng tương tác cực khủng sau 1 đêm - Ảnh: Internet 

"Chỉ một việc làm xuất phát từ tâm mà làm cuộc sống của em xáo trộn. Một số người ganh tị, một số người ăn theo. Thật đáng trách!", tài khoản M.T. bình luận.  

Hình ảnh bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị lấy làm quảng cáo bán hàng vô cảm gây bức xúc

Hình ảnh bé gái rơi từ tầng 13 chung cư bị lấy làm quảng cáo bán hàng vô cảm gây bức xúc

Sau vụ việc bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội may mắn được cứu sống, một số cơ sở kinh doanh đã lợi dụng sự quan tâm chú ý của dư luận để trục lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư may mắn thoát chết

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 57 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn