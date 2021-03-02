Đinh ninh lộc trời không về tay mình nên người đàn ông đã vứt xấp vé số vào thùng rác. Một lúc sau, người bán vé số hớt hải quay lại và cho biết 12 tờ vé kia đã trúng giải nhì với tổng trị giá lên tới 180 triệu đồng.

Mới đây cư dân mạng đang xôn xao một câu chuyện hài hước, cảm động về tình làng nghĩa xóm tại Long An. Cụ thể, một người đàn ông sinh sống tại khu vực Thạnh Hóa, Long An đã mua 12 tờ vé số. Khi dò số đầu trật, người này đinh ninh lộc trời không về tay mình nên đã vứt xấp vé số vào thùng rác.

Một lúc sau, người bán vé số hớt hải quay lại và cho biết 12 tờ vé kia đã trúng giải nhì với tổng trị giá lên tới 180 triệu đồng. Ngay hôm đó, xóm nhỏ đã có một đêm mất ngủ và đầy hồi hộp khi tất cả cùng nhau ra đường và... bới thùng rác để tìm lại 12 tờ vé số đã bị vứt đi không thương tiếc.

Không phụ lòng người, sau bao nỗ lực thì chiếc vé số kia đã "xuất đầu lộ diện" ở trong một thùng rác ở góc phố. Được biết, con số là trúng giải là số: 71448 theo đài TP.HCM xổ vào chiều ngày 1/3.

Người đàn ông vứt vé số trúng giải vào thùng rác khiến cả xóm toát mồ hôi hột đi tìm - Ảnh: FB

Nguyên văn bài đăng: "Chuyện thật như đùa ở KP3 - Thạnh Hóa. Một người mua vé số đã vứt 12 tờ số có giá 180 triệu vào thùng rác với lý do dò số đầu trật nên đem bỏ. Ngay sau đó, khi người bán vé số hỏi số hôm qua người mua trúng giải nhì thì cả xóm bới thùng rác ra tìm hộ. Cuối cùng cũng đã tìm lại được con số là trúng giải là số 71448 đài TP.HCM xổ vào chiều 1/3.

Mai mốt mọi người mua vé số nên dò tới con số cuối cùng nhé kẻo đặc biệt hay an ủi mà vứt tìm lại không được đâu à".

Câu chuyện dở khóc dở cười đang nhận được rất nhiều bình luận và sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

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