Một em bé mới sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người xót xa.

Ngày 2/3, ông Đinh Xuân Thành, Chủ tịch UBND phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan đang tìm người thân của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở tiệm tạp hóa khiến ai nấy xót xa - Ảnh: Internet

Theo ông Thành, chiều 1/3, một phụ nữ bế cháu bé vào tiệm tạp hóa trên đường Cao Đạt (phường Tân Lập) rồi nhờ chủ tiệm giữ giùm để đi mua sữa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người mẹ không quay lại nên chủ tiệm trình báo lên cơ quan chức năng.

Được biết, em bé vẫn còn nguyên dây rốn, mới sinh từ 3-5 ngày, hiện đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng sức khỏe yếu, bị vàng da nhẹ, bị nhiễm trùng. Hiện cơ quan chức năng đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có người đến nhận, phía phường sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

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