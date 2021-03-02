Phát hiện người phụ nữ lớn tuổi tử vong trong phòng trọ, chủ nhà lập tức báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ nhiều ngày khiến dư luận địa phương xôn xao.

Phát hiện cụ bà 67 tuổi tử vong trong phòng trọ nhiều ngày không ai hay biết - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/3, chủ nhà trọ ở phường 3, TP. Sóc Trăng thấy người phụ nữ thuê phòng nhiều ngày không mở cửa ra ngoài nên gọi cửa hỏi thăm, tuy nhiên không thấy ai trả lời.

Sau khi phá cửa bất thành, chủ nhà trọ bắc thang trèo lên cao, nhìn vào trong phòng thì phát hiện người phụ nữ này đã chết.

Ông Trần Văn Út, Trưởng khóm 5, phường 3, TP. Sóc Trăng cho biết người chết năm nay 67 tuổi, nhà ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, làm nghề cạo gió, giác hơi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nguoi-phu-nu-chet-nhieu-ngay-trong-phong-tro-khong-ai-hay-biet-397486.html