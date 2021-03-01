Con gái hỏi 'Bố là siêu nhân à?', người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư đáp một câu khiến tất cả xúc động

Sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận được đông đảo sự quan tâm lẫn ngưỡng mộ từ người xung quanh.

Sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Đặc biệt, những chia sẻ của "người hùng" đời thực sau khi bất ngờ nổi tiếng khiến nhiều người xúc động.

Anh Mạnh cho biết, khi về nhà, cô con gái 3 tuổi của anh hỏi rằng: "Bố Mạnh ơi, bố là siêu nhân à?". Lúc đấy, anh Mạnh cũng giật mình: "Không, bố chỉ là bố của con thôi".

"Nhiều khi người lớn cứ áp đặt trong đầu các cháu 'bố là siêu nhân', khiến các cháu kỳ vọng rất nhiều. Nếu mình không làm được thì các cháu cũng thất vọng rất nhiều", anh nói.

Trong câu chuyện, anh Mạnh một lần nữa từ chối được gọi là "người hùng", vì theo anh danh xưng đấy quá cao, không giải quyết được vấn đề gì, lại càng khiến anh áp lực. Anh hy vọng cháu bé sớm được khoẻ mạnh, được xuất viện và về nhà cùng gia đình. Còn anh, anh sẽ tiếp tục làm một người bình thường. Dù nhiều người mong muốn giúp anh có cuộc sống và công việc ổn định hơn, nhưng anh vẫn hy vọng được tiếp tục công việc hiện tại của mình.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh không muốn được gọi là 'anh hùng', 'siêu nhân' - Ảnh: Internet

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi) ở tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi xuống.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh trong lúc đỗ xe tải bên toà nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng thì nghe tiếng người dân hô hoán. Anh Mạnh khi đó trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc, kịp thời dang tay đỡ được cháu bé.

Bố bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội: 'Nếu không có anh, chúng tôi không biết sống như thế nào' Tại buổi khen thưởng, bố bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã giúp con gái mình được tái sinh lần thứ 2.

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