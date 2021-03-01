Bố bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội: 'Nếu không có anh, chúng tôi không biết sống như thế nào'

Xã hội 01/03/2021 18:11

Tại buổi khen thưởng, bố bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã giúp con gái mình được tái sinh lần thứ 2.

Chiều 1/3, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã có buổi lễ khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội cùng 10 triệu đồng tiền mặt vì hành động dũng cảm, mưu trí cứu sống bé gái rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Tại buổi lễ, anh N.V.K. (bố bé gái) cho hay, bản thân chỉ biết cảm ơn anh Mạnh đã giúp con gái anh được tái sinh lần thứ 2.

"Nếu không có anh, chúng tôi không biết sống như thế nào. Gia đình tôi chỉ biết nói lời cảm ơn, đồng thời cũng xin lỗi mọi người về hành vi tắc trách của mình, chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con cháu tốt nhất. Chúng tôi mong bố mẹ có con cái để ý con nhiều hơn, đừng để những vụ việc tương tự như thế này. Cháu rơi ở độ cao rất cao, bản thân tôi không thể tưởng tượng được", anh K. nghẹn ngào. 

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Bố bé gái rơi từ tầng 13 chung cư gửi lời cảm ơn anh Mạnh - Ảnh: Kenh14 

Tại buổi khen thưởng, anh Mạnh xúc động chia sẻ: "Hiện tại tôi không biết nói gì nhiều, chỉ biết cảm ơn mọi người. Bản thân tôi làm được nhiều nhưng nói thì ít".

Như đã đưa tin, khoảng 17h30 phút chiều 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H. trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài.

Cùng thời điểm, khi nghe thấy tiếng tri hô, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (làm nghề taxi tải) đã nhanh chóng leo qua tường rào và nhảy lên mái tôn trước sảnh tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng để cứu cháu bé. Rất may, bé H. chỉ bị thương. Ngay sau khi được cứu, bé H. đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Lộ mức thưởng của người hùng giải cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

Lộ mức thưởng của người hùng giải cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

Chiều 1/3, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư.

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