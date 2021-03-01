Thấy nam thanh niên bất ngờ dừng xe máy rồi nhảy cầu tự tử, người bạn đi cùng hoảng loạn cầu cứu người đi đường.
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Chiều 1/3, UBND thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.
Nạn nhân được xác định là Trần Văn C. (25 tuổi), trú khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước.
Trước đó, khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, anh C. chạy xe máy mang BKS 92F1 đến giữa cầu Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) thì bất ngờ nhảy xuống sông Thu Bồn tự tử.
Một nhân chứng cho biết, người bạn của nạn nhân khi phát hiện sự việc đã hoảng loạn cầu cứu người đi đường. Tuy nhiên do diễn biến mọi việc quá nhanh nên không ai kịp ứng cứu.
Tại hiện trường, tài sản nam thanh niên này để lại gồm: một xe máy, một mũ bảo hiểm và một đôi dép.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể của C. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.