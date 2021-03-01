Gia đình bé gái rơi từ tầng 13 chung cư mong con gọi ân nhân là 'bố'!

Người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư muốn nhận cháu bé làm con nuôi. Bố mẹ bé gái cũng hy vọng điều đó.

Chiều 1/3, UBND quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) đã có buổi lễ khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội cùng 10 triệu đồng tiền mặt vì hành động dũng cảm, mưu trí cứu sống bé gái 3 tuổi rơi tự do từ tầng 12A, Chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng. "Người hùng" 31 tuổi cũng chia sẻ thực sự mong muốn nhận cháu bé làm con nuôi. Bố mẹ cháu H. cũng hy vọng sau này con gái mình sẽ coi anh Mạnh như người bố. Anh hy vọng cháu bé sớm được khoẻ mạnh, được xuất viện và về nhà cùng gia đình. Còn anh, tiếp tục làm một người bình thường. Dù nhiều người mong muốn giúp anh có cuộc sống và công việc ổn định hơn, nhưng anh vẫn hy vọng được tiếp tục công việc hiện tại của mình.

Anh Mạnh hy vọng được tiếp tục công việc hiện tại của mình - Ảnh: Kenh14 Trong buổi lễ, anh Mạnh kể lại, chiều 28/2, khi ngồi trên xe tải chở hàng, anh nghe tiếng trẻ con khóc, cứ nghĩ gia đình hay ai đấy mắng các cháu. Một lúc sau, anh nghe tiếng một người phụ nữ hét rất to, xung quanh vài người hô hoán, liền vội lao ra khỏi xe. Anh mở cửa xe nhìn lên thì thấy cháu bé đang vất vưởng trên lan can tầng chung cư. Hai toà nhà cách nhau bờ tường, anh Mạnh bật tường, nhảy qua, xác định mái tôn theo hướng cháu rơi.

Ngày trước, anh thường xem các chương trình của công an và bộ đội biểu diễn đón đồ trên không và cách thức đón như thế nào. Nhờ vậy, trong tình huống nguy cấp, anh nhanh chóng định hình hướng cháu rơi để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Trước lúc đón cháu, anh tránh ra khoảng 1m để nhìn cháu rõ hơn. Khi có tiếng hô cháu rơi, anh đứng vững vàng, vừa tầm mắt, rồi kịp "bay" ra đón cháu bằng một tay, cả hai cùng nằm xuống, lún mái tôn. Anh nói rằng điều ân hận nhất vì đã không ôm được cháu vào lòng khi cháu rơi xuống. Anh Mạnh bị bong gân tay phải, nếu cử động nhẹ, bình thường sẽ không thấy đau. Nhưng anh tạm thời chưa thể bốc đồ hay đón khách. Trong câu chuyện, anh Mạnh một lần nữa từ chối được gọi là "người hùng", vì theo anh danh xưng đấy quá cao, không giải quyết được vấn đề gì, lại càng khiến anh áp lực. Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi) ở tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi xuống. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh trong lúc đỗ xe tải bên toà nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng thì nghe tiếng người dân hô hoán. Anh Mạnh khi đó trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc, kịp thời giang tay đỡ được cháu bé.

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