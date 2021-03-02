Phát hiện thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đồng Tháp

Cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thêm 2 ca nghi dương tính với COVID-19 đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Trong số hai ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2 có một người từ nước ngoài nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, được đưa đi cách ly tập trung ngày 28/2.

Trường hợp thứ hai cũng là người nhập cảnh từ nước ngoài về, đã qua 14 ngày cách ly tập trung, có xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2; xét nghiệm lần 2 trước khi kết thúc cách ly cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cả hai ca nghi mắc mới đều được phát hiện khi đang cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Hồng Ngự. Hiện tại, cả hai trường hợp này được đưa đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Ngành chức năng địa phương đang khẩn trương khoanh vùng dịch tễ, phân loại và xác lập các trường hợp tiếp xúc với người nghi mắc COVID-19 để xử lý kịp thời.

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