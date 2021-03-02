Được bà hàng xóm nhờ trông hộ cháu ngoại, "yêu râu xanh" 57 tuổi đã nhẫn tâm xâm hại bé gái.

Ngày 2/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Đào (SN 1964, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Phiên tòa được xử kín, tuyên án công khai.

Bị cáo Vũ Đào lĩnh án 12 năm tù giam - Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo cáo trạng, bà N. có cháu ngoại là M. (sống tại thị xã Sơn Tây). Đầu tháng 8/2020, bà N. đón cháu ngoại về sống cùng.

Chiều ngày 8/10/2020, bà N. đi bán quần áo ở Ba Vì nên gửi cháu M. sang nhà Vũ Đào nhờ trông giúp. Trong quá trình trông nom, Đào đã giở trò đồi bại với bé gái. Bị cáo được xác định đã dùng tay "xâm hại" nạn nhân.

Cháu M. khóc vì đau, Đào dừng tay và dặn nạn nhân không được nói lại sự việc với bà ngoại. Sau đó, Đào để cháu M. tiếp tục xem tivi còn bản thân ra ngoài bán hàng. Tối cùng ngày, bà N. đi chợ về và sang đón cháu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, bà N. tắm rửa cho cháu ngoại thì phát hiện vùng nhạy cảm của cháu bị sưng tấy. Phát hiện hành vi đồi bại của Đào, bà N. đã đưa cháu M. đi bệnh viện khám rồi báo công an.

Ngày 10/10/2020, Công an thị xã Sơn Tây đã tiến hành giữ khẩn cấp đối với Vũ Đào về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tại cơ quan điều tra, Vũ Đào đã khai nhận hành vi phạm tội. Tại thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới hơn 4 tuổi.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Vũ Đào đã bị HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội hiếp dâm.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

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