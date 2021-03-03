Sau vụ việc bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội may mắn được cứu sống, một số cơ sở kinh doanh đã lợi dụng sự quan tâm chú ý của dư luận để trục lợi.

Sự việc bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội cứu sống nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội những ngày gần đây.

Thông tin vụ việc lan truyền mạnh mẽ khắp các diễn đàn mạng xã hội, truyền cảm hứng đến nhiều người về một tấm gương tử tế, dũng cảm. Tuy nhiên mới đây đã xuất hiện những trường hợp lợi dụng sự quan tâm chú ý của dư luận đến sự việc kỳ diệu này nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội bị lấy làm quảng cáo bán hàng - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, một đơn vị thi công lắp đặt lưới an toàn ở ban công chung cư đã cắt hình ảnh từ đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 3 tuổi cô gắng bấu víu vào ban công trước khi tuột tay rơi xuống để quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình.

Màn quảng cáo vô cảm này khiến cộng đồng mạng xã hội vô cùng bức xúc, nhiều người lên tiếng cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được khi mang nỗi đau của người khác ra trục lợi.

"Đến người quay clip còn không dám xem lại"; "Đây là điều mà ai cũng muốn quên đi"; "Khổ thân cháu bé và gia đình"; "Báo cáo bài đăng này đi mọi người"..., dân mạng bình luận.

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