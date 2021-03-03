Theo thông báo kết quả giám định pháp y về thương tích, nam sinh bị bạn đánh vỡ sọ não tổn hại sức khỏe 49%.

Ông Phan Thanh T. (ngụ thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, gia đình ông đã nhận được thông báo kết luận giám định từ Công an huyện Lang Chánh về việc con trai là Phan Thanh L. (học sinh lớp 11, Trường THPT Lang Chánh) bị bạn học cùng trường đánh vỡ sọ não hôm 14/1 vừa qua.

Theo thông báo kết quả giám định pháp y về thương tích, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Phan Thanh L. được tính theo phương pháp xác định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 49%.

Bị bạn đánh vỡ sọ não, nam sinh lớp 11 tổn hại sức khỏe tới 49% - Ảnh: Người Lao Động

"Mong sự việc sẽ được xử lý nghiêm minh, với tỉ lệ thương tật lớn như vậy, chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cháu, hiện cháu đã đi học trở lại, tuy nhiên cánh tay phải cử động rất khó khăn và cháu còn phải chờ đủ thời gian ổn định sức khỏe để tiếp hành ghép vỏ não", người thân nam sinh trao đổi với Người Lao Động.

Trước đó theo đơn trình báo của gia đình nạn nhân, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/1, khi L. vừa tan học ra về tới cổng trường thì bất ngờ bị Nguyễn Bá Th. (học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh) cầm một cây gậy sắt vụt thẳng vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nam sinh L. gục ngay tại chỗ và được thầy cô, nhà trường đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng, em L. sau đó được chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị.

Tại thời điểm nhập viện, qua chụp chiếu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định em L. bị vỡ sọ não.

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