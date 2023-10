Trong lúc mâu thuẫn cãi vã, Tỷ dùng dao đâm trọng thương 3 mẹ con người tình rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Trần Văn Tỷ (48 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi dùng dao đâm trọng thương 3 mẹ con người tình.

Theo điều tra, Tỷ và chị Lê Thị T. (36 tuổi, quê An Giang) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng từ năm 2012. Cả Tỷ và chị T. đều có 2 người con riêng. Trong quá trình sinh sống, cả hai có 1 con chung năm nay được 5 tuổi.

Thời gian gần đây, Tỷ nghi ngờ chị T. có mối quan hệ với người đàn ông khác nên hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Gã đàn ông đâm 3 mẹ con người tình trong đêm - Ảnh: Dân Trí

Sau nhiều lần cãi nhau, Tỷ chuyển sang một phòng trọ khác ở. Tuy nhiên, Tỷ thường xuyên nhắn tin chửi bới xúc phạm người tình.

Tối ngày 2/3, chị T. dẫn theo 2 con riêng đến phòng trọ của Tỷ (phường Bình Hòa, TP. Thuận An) để nói chuyện thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Tỷ rút dao đe dọa. Thấy vậy, 2 người con riêng của chị T. lao vào đánh Tỷ.

Sẵn có dao trong tay, Tỷ đâm cả 3 mẹ con chị T. bị thương rồi bỏ trốn. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Nghi có nhân tình, chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử Do ghen tuông, người chồng sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-vu-ga-dan-ong-dam-3-me-con-nguoi-tinh-trong-thuong-trong-dem-397830.html