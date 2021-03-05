Qua khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm một người chết, cơ quan công an phát hiện thêm vụ cướp giật tài sản.
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Ngày 5/3, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên địa bàn.
Theo Người Lao Động, khoảng 2 giờ ngày 4/3, Nguyễn Vũ Khiêm (16 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Quốc Minh (17 tuổi; cả hai cùng ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) trên đường nông thôn thuộc xã Bình Nhì thì ngã xuống kênh nước.
Hậu quả, Khiêm tử vong, còn Minh thì kêu cứu và được người dân đưa lên bờ.
Trong quá trình lấy lời khai, công an phát hiện Minh giấu 30 triệu đồng và một sợi dây chuyền trong người.
Qua đấu tranh, Minh thừa nhận số tài sản này vừa cướp giật ở xã Bình Nhì, trên đường tẩu thoát thì bị tai nạn.