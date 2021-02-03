Đối tượng có biểu hiện tâm thần không chỉ chặn xe khách, ném gạch vỡ kính chắn gió mà còn vô cớ sát hại cụ bà 68 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Ngọc Nam (44 tuổi, ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi sát hại cụ bà 68 tuổi.

Theo thông tin trên Công Lý, khoảng 3 giờ 20 ngày 3/2, Nam chạy xe máy trên tỉnh lộ 943, mang theo con dao dài khoảng 41cm.

Khi đến đoạn ấp Sơn Lập (xã Vọng Đông), đối tượng dừng xe giữa đường thì thấy anh Lê Quang Minh (SN 1971, ngụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều khiển xe khách từ hướng thị trấn Óc Eo ra nên yêu cầu những người ngồi trên xe phải chào hắn.

Đối tượng Phan Ngọc Nam tại cơ quan công an - Ảnh: Công Lý

Sau khi mọi người chào xong, Nam lấy 2 viên gạch ống bên đường ném vỡ kính chắn gió xe khách. Tiếp đó, Nam bỏ chạy vào trong sân nhà bà Trần Thị Lệ (68 tuổi). Nghe tiếng ồn ào, bà Lệ mở cửa ra xem thì bị Nam cầm dao chém 1 nhát vào cổ.

Lúc này, Nam thấy cháu gái của bà Lệ liền đuổi theo truy sát nhưng không kịp. Đối tượng quay lại chém thêm nhiều nhát vào người và đầu bà Lệ, rồi cố thủ trong nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Nam cùng con dao gây án ngay sau đó. Bà Lệ được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong sau đó.

Bước đầu điều tra, qua thử test nhanh, Nam âm tính với chất ma túy, nhưng đối tượng này có biểu hiện bị tâm thần.

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