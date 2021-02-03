Sau khi phát hiện thi thể cô gái trẻ trong rừng cao su, người dân xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước lập tức báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối tượng Điểu Sảnh, 22 tuổi, trú ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài để điều tra vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ trong rừng cao su.

Nạn nhân là Thị Hào (người S’Tiêng, SN 2003), trú tổ 1, ấp 23 Nhỏ, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Trước đó, Công an huyện Hớn Quản tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể cô gái trẻ nằm bên cạnh chiếc xe mô tô, trên ngực trái của nạn nhân có một vết thương chảy rất nhiều máu. Hiện trường là khu vực lô cao su thanh lý của Nông trường cao su Xa Trạch, thuộc ấp Trường Thịnh, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Người dân phát hiện thi thể cô gái trẻ trong rừng cao su - Ảnh: Công Lý

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Điểu Sảnh có liên quan đến cái chết của cô gái 18 tuổi nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận đã sát hại nạn nhân Hào.

Theo lời khai, Sảnh và Hào có quan hệ tình cảm nam nữ. Đêm 1/2, Điểu Sảnh mang theo con dao nhọn một mình chạy xe mô tô sang chỗ làm của Hào. Sau đó cả 2 đi ăn tối rồi cùng chạy xe mô tô về nhà nạn nhân ở xã Phước An.

Khi đến khu vực lô cao su thanh lý của Nông trường cao su Xa Trạch, thuộc địa bàn ấp Trường Thịnh, xã Phước An, huyện Hớn Quản, cả hai dừng xe đứng lại nói chuyện thì Điểu Sảnh rút dao đâm bạn gái tử vong.

Điểu Sảnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công Lý

Sau khi gây án, Sảnh lấy của nạn nhân một sợi dây chuyền và chiếc điện thoại di động hiệu VIVO rồi trốn về ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, con dao gây án Sảnh khai đã vứt bỏ ở cầu Nha Bích.

Nguyên nhân gây án được cho là do Hào muốn chia tay nhưng Sảnh không đồng ý. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phat-hien-xac-co-gai-18-tuoi-trong-rung-cao-su-he-lo-nguyen-nhan-dau-long-395212.html