Cho bạn gái đeo 'đồ chơi người lớn' rồi thực hiện thử thách phản cảm, nam Youtuber nhận vô vàn 'gạch đá'

Thế giới 03/02/2021 13:58

Nam Youtuber và bạn gái thực hiện thử thách phản cảm ở siêu thị đông đúc khiến dân tình bức xúc và "ném đá" không ngừng.

Trong thời đại 4.0, ngày càng nhiều người có khả năng "hái ra tiền" trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, Youtube. Đặc biệt là những clip độc, lạ chẳng giống ai càng khiến chủ nhân của nó nhận được sự chú ý và lượng người theo dõi khủng. Tuy nhiên, đôi khi những trò "troll" vượt quá giới hạn và trở nên phản cảm, vô duyên, nhận về không ít "gạch đá" từ dân mạng. Điển hình như trường hợp của nam Youtuber dưới đây. 

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Thử thách phản cảm được thực hiện ở siêu thị đông người qua lại - Ảnh cắt từ clip
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Cặp đôi phớt lờ ánh mắt của người xung quanh - Ảnh cắt từ clip 

Anh chàng lắp máy rung vào bộ phận nhạy cảm của bạn gái rồi cùng nhau đi siêu thị. Nam YouTuber tỏ ra khá thích thú khi quay lại những khoảnh khắc mà cô bạn gái tỏ ra bối rối, giật mình sau những nút bấm điều khiển của mình. Đáng chú ý, cặp đôi cố tình làm trò ở những khu vực đông đúc trong siêu thị. Những tiếng la ó, biểu cảm bất lịch sự của cặp đôi khiến những người xung quanh chú ý và dành những ánh mắt khó hiểu, kỳ thị. Tuy nhiên nam Youtuber và bạn gái chẳng mảy may để tâm. 

Ở phần sau video, cả hai tiếp tục thực hiện thử thách phản cảm ở những quầy hàng, hành lang có đông người qua lại. Cuối cùng, cô bạn gái phải giơ tay đầu hàng xin bạn trai tha cho mình. 

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Nam Youtuber và bạn gái - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về vô số chỉ trích từ phía người xem. Hầu hết dân mạng đều cho rằng nội dung của video quá phản cảm và cần phải giới hạn độ tuổi, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến nhóm khán giả trẻ em và vị thành niên. Hiện đoạn clip đã nhận được hơn 32 triệu lượt xem và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

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