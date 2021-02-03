Mâu thuẫn cãi vã, con trai đổ dầu thiêu sống cha ruột gây thương tật 62%

Xã hội 03/02/2021 15:11

Trong lúc bực tức và say rượu, Lương Văn Côi phóng hỏa đốt cha ruột khiến nạn nhân bị bỏng nặng, tỷ lệ thương tật 62%.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Côi (SN 1991, trú tại thôn Suối Luông, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình) để xử lý về hành vi phóng hỏa đốt cha ruột.

Theo điều tra ban đầu, ngày 31/1 vừa qua, Côi ăn cơm và uống rượu cùng 2 người bạn tại nhà mình. Sau khi ăn xong, bạn Côi đi về, lúc này ông Thiện (cha Côi) cũng đi chơi về và xảy ra cãi nhau với con trai.

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Ông Thiện đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Do bực tức và say rượu, Lợi dụng lúc ông Thiện lên giường ngủ, Côi đã đổ dầu hỏa lên người cha rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Côi bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua giám định, tỷ lệ thương tật của ông Thiện do bỏng gây ra là 62%. Đến sáng ngày 1/2, Côi ra công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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