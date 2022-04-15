Bộ GD&ĐT lên tiếng về dự kiến lùi thời gian kết thúc năm học 2020 - 2021

Với năm học 2020-2021, Bộ GD-ĐT đã hai lần điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học và lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vừa qua, theo báo Tiền Phong đưa tin, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ đầu năm học, UBND TP. Hà Nội đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành kế hoạch học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học 31/5. Thực tế, năm học này có nhiều xáo trộn khi dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ, nhiều bậc học phải ngừng đến trường, học trực tuyến. Vì vậy, lãnh đạo Sở GD&ĐT đang có tính toán thời gian phù hợp để đề xuất UBND TP. Hà Nội và Bộ GD&ĐT về việc kéo dài thời gian năm học, lùi thời gian nghỉ hè của học sinh. Trong đó, học sinh lớp 1-11, đơn vị sẽ có đề xuất nới khung thời gian năm học phù hợp nhằm đảm bảo cho các nhà trường thực hiện dạy học, ôn tập cũng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho học sinh nhưng cũng không quá kéo dài để các em có thời gian nghỉ hè.

"Riêng học sinh lớp 12, các nhà trường lùi thời gian nghỉ hè muộn hơn nhằm cho học sinh ôn tập, đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc kéo dài thời gian năm học bao lâu phụ thuộc các trường để các đơn vị chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học” - ông Phạm Xuân Tiến nói. Các nhà trường được chủ động trong kéo dài thời gian kết thúc năm học - Ảnh: Infonet/ Vietnamnet Bên cạnh đó, theo thông tin của VTC news, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết, dự kiến các trường tiểu học trên toàn TP sẽ kéo dài thời gian năm học, còn học sinh THCS - THPT kết thúc năm học đúng kế hoạch.

“Lý do, bậc tiểu học học trực tuyến kéo dài, đến trường học trực tiếp muộn hơn các cấp học khác. Do đó, cần kéo dài thêm thời gian năm học để các nhà trường có kế hoạch dạy học, cũng cố kiến thức, đảm bảo chất lượng giáo dục” - ông Hiếu nói. Qua báo cáo của các địa phương đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn có thể tổ chức vào tháng 7 như dự kiến của Bộ - Ảnh: Internet Liên quan đến vấn đề này, mới đây, trao đổi với Infonet/ Vietnamnet, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, việc kéo dài thời gian năm học với học sinh lớp 1 đến lớp 11 (nếu có) là quyền chủ động của các địa phương, không cần phải xin ý kiến của Bộ GD-ĐT. "Riêng với khối lớp 12, Bộ yêu cầu việc điều chỉnh kế hoạch năm học sao cho hoàn thành trước 30/6 để kịp với lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến vào tháng 7/2022" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói. Qua báo cáo của các địa phương đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn có thể tổ chức vào tháng 7 như dự kiến của Bộ. Trước đó, trong công văn gửi các sở GD-ĐT, các trường THPT trực thuộc, Bộ GD-ĐT cho phép các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó với dịch Covid-19. Các trường vẫn còn quỹ thời gian hai tuần dự phòng để thực hiện kế hoạch năm học. Nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể nới khung thời gian năm học rộng hơn so với quy định để học sinh có thêm thời gian bù đắp khoảng trống về kiến thức, kỹ năng do trước đó phải thực hiện năm học bằng hình thức trực tuyến, qua truyền hình trong điều kiện dịch bệnh.

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