Hà Nội và TP.HCM dự kiến kéo dài thời gian kết thúc năm học 2021- 2022

Hà Nội, TP.HCM đang lên kế hoạch kéo dài khung thời gian kết thúc năm học 2021 - 2022.

Theo VOV đưa tin, sáng 14/4, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đang đề xuất, xin ý kiến của Bộ GD&ĐT cùng UBND thành phố về việc lùi thời gian kết thúc năm học 2021 - 2022. Nếu được phê duyệt, có thể học sinh Hà Nội sẽ nghỉ hè muộn hơn so với mọi năm. Sở dự kiến, các lớp từ 1 đến 11 kết thúc năm học chậm nhất là 31/5, theo quy định về khung thời gian năm học của UBND TP phê duyệt. Riêng học sinh lớp 12, các trường sẽ kéo dài năm học hơn nhằm cho học sinh ôn tập, đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc kéo dài thời gian năm học bao lâu, phụ thuộc các trường để các đơn vị chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học.

Hà Nội dự kiến cho học sinh lớp 12 kéo dài năm học hơn nhằm cho học sinh ôn tập, đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: TTXVN Bên cạnh, theo thông tin của VTC news, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết, dự kiến các trường tiểu học trên địa bàn TP sẽ kéo dài thời gian năm học, còn học sinh THCS - THPT kết thúc năm học đúng kế hoạch. “Lý do, bậc tiểu học học trực tuyến kéo dài, đến trường học trực tiếp muộn hơn các cấp học khác. Do đó, cần kéo dài thêm thời gian năm học để các nhà trường có kế hoạch dạy học, cũng cố kiến thức, đảm bảo chất lượng giáo dục” - ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết, dự kiến các trường tiểu học trên địa bàn TP sẽ kéo dài thời gian năm học - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, trong công văn gửi các Sở GD&ĐT, các trường THPT trực thuộc, Bộ GD&ĐT cho phép các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó, các trường vẫn còn quỹ thời gian hai tuần dự phòng để thực hiện kế hoạch năm học. Nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể nới khung thời gian năm học rộng hơn so với quy định để học sinh có thêm thời gian bù đắp khoảng trống về kiến thức, kỹ năng do trước đó phải thực hiện năm học bằng hình thức trực tuyến, qua truyền hình trong điều kiện dịch bệnh. Việc linh hoạt thực hiện khung thời gian năm học có thể áp dụng trên phạm vi địa bàn nhỏ nhất là phường, xã đối với đối tượng học sinh nhỏ nhất là trẻ mầm non, tiểu học trên tinh thần ưu tiên về chất lượng và để các trường có khoảng thời gian nhất định sau khi kết thúc năm học, chuẩn bị cho năm học mới kế tiếp.

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