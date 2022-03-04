Tỉnh đầu tiên công bố môn thi thứ 4 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Ngoài 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh thì thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 còn phải thi thêm môn thứ 4.

Theo báo Cao Bằng đưa tin, mới đây, Công văn số 242/SGD&ĐT-QLCLCNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng công bố 4 môn thi đối với thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường THPT và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý.

Theo đó, các thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên sẽ thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, môn chuyên và Vật lý (thí sinh dự thi môn Vật lý để lấy điểm xét vào trường THPT, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh nếu không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên, trừ học sinh thuộc diện tuyển thẳng).

Thí sinh được phép đăng ký dự tuyển 1 hoặc 2 môn chuyên không cùng buổi thi. Buổi thi các môn chuyên 1 gồm: Toán, Ngữ văn, Sinh học; buổi thi các môn chuyên 2 gồm: Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.

Thời gian làm bài Toán, Ngữ văn 120 phút; Tiếng Anh, Vật lý 60 phút; môn chuyên 150 phút.

Vật lý là môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Cao Bằng năm nay - Ảnh minh họa: báo Cao Bằng

Theo thông tin của VTC news, tại Hà Nội, môn thứ tư sẽ được chọn 1 trong 6 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hóa học, Sinh học và được công bố vào tháng 3 hàng năm. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã là đầu tháng 3, Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn chưa công bố môn thi thứ 4.

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