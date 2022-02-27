CHÍNH THỨC: Hà Nội dừng học trực tiếp với toàn bộ học sinh ngoại thành từ lớp 1-6

UBND TP. Hà Nội quyết định cho cấp tiểu học và khối lớp 6 ngoại thành chuyển sang học trực tuyến từ 28/2.

Theo VnExpress đưa tin, sáng 27/2, tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hà Nội, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, có 15/18 huyện, thị xã ngoại thành đề nghị chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến với khối lớp 1-6 để đảm bảo an toàn cho các cháu (khi chưa được tiêm chủng).

Chiều cùng ngày, UBND TP. Hà Nội đã đồng ý với đề xuất dừng học trực tiếp với hơn 500.000 học sinh lớp 1-6 ở 18 huyện, thị ngoại thành từ ngày 28/2 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP. Hà Nội đồng ý với đề xuất dừng học trực tiếp cho hơn 500.000 học sinh lớp 1-6 từ 28/2 cho đến khi có thông báo mới - Ảnh: Internet

Theo đánh giá mới nhất về cấp độ dịch, Hà Nội có 74 đơn vị cấp xã, phường ở cấp độ 3. Thành phố có ngày trên 10.000 ca mắc Covid-19. Khảo sát của Sở cho thấy, thời gian qua, tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 xấp xỉ 10% so với tổng số ca nhiễm, tương đương hơn 17.300 trẻ. Trong đó, gần 600 em phải điều trị tại các bệnh viện, chiếm 3,4%.

Tuần qua, số học sinh Hà Nội đi học trực tiếp giảm. Khối THPT giảm từ tỷ lệ trên 90% những ngày đầu xuống còn trên 75%; khối THCS còn hơn 77 % đến trường; học sinh tiểu học ở ngoại thành còn 79%. Khối lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị học trực tiếp từ 10/2. Tính đến 25/2, có 45,2% số lớp tiểu học và lớp 6 ngoại thành phải chuyển sang trực tuyến.

Tại nhiều trường, số lượng F0, F1 chiếm hơn một nửa, buộc ban giám hiệu phải cho những lớp này chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn. Nhiều hiệu trưởng cho biết, đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có khi phải xoay xở, tổ chức học trực tiếp khi không đủ giáo viên.

Hiện tại, Hà Nội chỉ còn học sinh từ lớp 7 đến 12 học trực tiếp, từ 8/2.

F0 là học sinh tăng nhanh: TP.HCM thay đổi phương án chống dịch ở các trường học Từ ngày 14/2 đến 21/2, số ca trẻ em mắc Covid-19 tại TP.HCM tăng cao, gấp 3 lần so với trước. Trong bối cảnh này, các trường từ bậc tiểu học, THCS cho đến THPT đều dồn lực phòng chống dịch để đảm bảo quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh diễn ra tốt nhất.

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