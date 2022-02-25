F0 là học sinh tăng nhanh: TP.HCM thay đổi phương án chống dịch ở các trường học

Theo nguồn tin từ Zing News, ông Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết hiện tại, trường ghi nhận 20 học sinh mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà. Những trường hợp này đều có biểu hiện nhẹ, các em vẫn tham gia học trực tuyến.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc là học sinh tăng gấp 3 lần sau khi trở lại trường học, nhiều trường trên địa bàn TP.HCM đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch hơn trước.

Bên cạnh đó, hiệu trưởng THPT Thanh Đa cũng thông tin nhà trường đã đôn đốc giáo viên, cán bộ quản lý luân phiên kiểm soát ở cổng trường. Buổi sáng, trước cổng trường sẽ có 4 thầy cô đo thân nhiệt, khử khuẩn và kiểm tra việc khai báo y tế của học sinh.

Trong bối cảnh nhà trường gia tăng số lượng học sinh F0, THPT Thanh Đa đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch hơn trước. Dựa trên văn bản ngày 22/2 của Bộ Y tế gửi Bộ GD&ĐT, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp , nhà trường thay đổi quy trình xác định F1, không thực hiện theo nguyên tắc cũ “lớp có một học sinh F0, cả lớp là F1”.

Về công tác phòng, chống dịch, trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tăng cường giãn cách ở lớp học, đặc biệt ở khu vực ăn uống và ngủ nghỉ của học sinh bán trú.

Trước đây, học sinh bán trú sẽ cùng ăn vào một thời gian nhất định. Hiện tại, nhà trường quy định chia các khung giờ và khu vực ăn khác nhau cho từng khối. Theo đó, học sinh khối 6, 7, 8 sẽ ăn trước, sau đó mới tới khối 9. Một số lớp học sẽ được ra chơi tại chỗ, đồng thời có xe của nhà ăn phục vụ riêng tại lớp, không ăn uống tập trung.

Số lượng học sinh đông nên nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc giãn cách ở khu vực ngủ trưa khi ở bán trú. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, nhà trường quy định sau khi ăn uống, học sinh lên phòng nghỉ ngơi và ngủ, thay vì có thời gian vui chơi tự do như trước.

Bà Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay nếu lớp học có từ 5 ca F0 trở lên sẽ chuyển sang hình thức dạy online. Học sinh F0 được miễn học online các môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục. Theo bà Trâm, đây là những môn học khó tổ chức online, học sinh được miễn để những em F0 có thời gian nghỉ ngơi thêm.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Trước đó, vào hôm 23/2, dẫn tin từ TTXVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa sửa đổi, bổ sung (lần 2) Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022.

Nội dung sửa đổi, bổ sung này dựa trên Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/2 của Bộ Y tế gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.

Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học bao gồm các thông tin hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản về phòng chống dịch trong nhà trường, gồm trước khi học sinh đến trường, trong quá trình ở trường và khi học sinh rời trường.

Trong tài liệu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn các nhà trường những việc cần chuẩn bị khi đón học sinh trở lại học trực tiếp; cách ứng phó, xử lý khi có trường hợp học sinh nghi nhiễm, học sinh F0 trong trường học; cách thức tổ chức ăn bán trú cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh…