Tìm ra tung tích nhóm đối tượng ném đá vào tàu hỏa đang chạy: Là 9 em học sinh 12-13 tuổi

Xã hội 22/02/2022 15:15

Nhóm đối tượng đứng dưới đường ném đá lên tàu làm vỡ 3 cửa kính toa xe khiến hành khách hoảng loạn được xác định là nhóm 9 em học sinh, độ tuổi từ 12-13 tuổi.

Dẫn tin từ Sức Khỏe và Đời Sống, liên quan đến vụ việc đoàn tàu SE7 bị một nhóm đối tượng ném đá vỡ kính khi đang chay, trong ngày 22/2, Thượng tá Hoàng Giang Nam - Trưởng công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, Công an huyện Quảng Ninh đã truy xét và làm rõ 9 học sinh có hành vi ném đá làm vỡ kính tàu SE7.

Tìm ra tung tích nhóm đối tượng ném đá vào tàu hỏa đang chạy: Là 9 em học sinh 12-13 tuổi - Ảnh 1
Nhóm học sinh có hành vi ném đá vào tàu. (Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống)

Theo đó, sau khi nhận được tin báo, công an huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng điều tra và phát hiện nhóm đối tượng ném đá gồm 9 học sinh Trường PTDT Nội trú huyện Quảng Ninh. Nhóm học sinh đa phần ở độ tuổi từ 12-13 tuổi gồm: Hồ Văn Tr. (SN 2009, trú xã Trường Sơn), Hồ Hải Nhật A., Hồ Nhật H., Hồ Văn Tr., Hồ H., Hồ D., Hồ Văn TR., Hồ Hoàng Nhật L. (đều SN 2009, trú tại xã Trường Xuân) và Hồ D. (SN 2010, trú xã Trường Xuân).

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra khoảng cuối chiều 21/2. Thời điểm trên, đoàn tàu mang số hiệu SE7 chạy từ Hà Nội vào TP.HCM đến địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thì bất ngờ bị một số người từ dưới đường dùng đá tấn công liên tiếp. Một số viên đá được ném lên tàu đã làm vỡ 3 cửa kính toa xe.

Tìm ra tung tích nhóm đối tượng ném đá vào tàu hỏa đang chạy: Là 9 em học sinh 12-13 tuổi - Ảnh 2
Kính toa tàu SE7 đã bị vỡ sau khi bị tấn công bằng đá. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thời điểm bị ném đá, tàu SE7 trên đã chở theo gần 1.000 hành khách. Theo thông tin từ Người Lao Động, do kính của các toa tàu có 2 lớp nên khi lớp ngoài bị vỡ vụn, lớp trong đã che chắn nên hành khách bên trong được bảo vệ an toàn, không có hành khách nào bị thương.

Tìm ra tung tích nhóm đối tượng ném đá vào tàu hỏa đang chạy: Là 9 em học sinh 12-13 tuổi - Ảnh 3
Khoang giường nằm cho khách cũng bị đá ném vỡ. (Ảnh: Người Lao Động)

Tuy nhiên, sự việc hoàn toàn có thể gây guy hại đến tính mạng của hành khách và khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Tàu SE7 sau đó đã tạm dừng tại ga Mỹ Đức thuộc địa phận xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để làm biên bản ghi nhận sự việc, gửi lại cho 2 ga hai đầu phối hợp xử lý.

Tìm ra tung tích nhóm đối tượng ném đá vào tàu hỏa đang chạy: Là 9 em học sinh 12-13 tuổi - Ảnh 4
Nhiều toa tàu bị vỡ kính. (Ảnh: Người Lao Động)

Đấu tranh bước đầu, nhóm học sinh nói trên đã thừa nhận hành vi ném đá lên tàu hỏa. Hiện công an xã Hiền Ninh đang lập hồ sơ, tiến hành xử lý vụ việc.

Vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

 

 

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