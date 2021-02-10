Xuất phát từ mâu thuẫn trong một buổi tiệc tất niên, hai thanh niên dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 10/2, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy bắt nghi can còn lại trong vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong vào chiều ngày 9/2.

Lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc - Ảnh: Báo Bình Thuận

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 ngày 9/2, anh Hoàng Văn Thuận (28 tuổi, trú khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa) dự tiệc tất niên tại nhà người quen ở cùng địa phương.

Trong lúc nhậu, giữa anh Thuận và Nguyễn Phi Kim Đao (31 tuổi, ngụ khu phố Song Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đao và một thanh niên khác có mặt trong bàn nhậu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vị trí ngực anh Thuận, khiến anh thiệt mạng ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đao đã bị cơ quan công an bắt giữ, thanh niên còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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