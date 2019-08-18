Bình Dương: Xe khách 29 chỗ lật ngang, hành khách hoảng loạn kêu cứu, nhiều người nhập viện

Xã hội 18/08/2019 17:25

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách lật ngang vì hai bánh sau rơi ra ngoài. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng nay (18/8), tại Bình Dương vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người phải nhập viện. Theo đó, chiếc xe khách lật ngang khi đang lưu thông trên đường dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 10 giờ cùng ngày chiếc xe khách 29 chỗ mang biển số 51B-203.07 của nhà xe Thảo Linh chở khoảng 20 người lưu thông trên quốc lộ 13, chạy theo hướng từ Bình Dương đi Bình Phước. 

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Chiếc xe khách lật ngang nằm trên đường gây ùn tắc giao thông - Ảnh: Internet

Ngay khi chạy đến đoạn thuộc xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) thì bất ngờ hai bánh sau bên trái bị rơi, văng ra ngoài đường. Ngay sau đó, chiếc xe khách bị chao đảo rồi lật ngang. Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến hành khách vô cùng hoảng sợ, liên tục la hét cầu cứu.

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Bên trong chiếc xe khách gặp nạn, đồ đạc của hành khách văng tứ tung - Ảnh: Internet

May mắn lúc này tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài, cùng người dân địa phương đập cửa giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Được biết, có ít nhất 10 hành khách trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo chia sẻ của một hành khách với Pháp luật TP.HCM, lúc xảy ra sự việc, chiếc xe chở kín người, khi chạy đến đoạn đường trên thì bất ngờ chao đảo. Khi gặp nạn, chiếc xe lao tới gần 100m rồi mới lật ngang. Hành khách bên trong xe ai cũng hoảng loạn, gào khóc, trong đó có cả trẻ em.

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Vụ việc khiến nhiều hành khách, trong đó có cả trẻ em phải nhập viện - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, giao thông bị ùn tắc vì chiếc xe nằm chắn hết 1 làn đường.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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