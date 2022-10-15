Bình Dương: Người dân thất kinh chứng kiến án mạng rùng rợn khiến 2 người tử vong tại chỗ

Xã hội 15/10/2022 06:33

Vụ án mạng xảy ra ngay trong đêm, lực lượng công an được điều đến khẩn cấp để xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong cho hay, vào khoảng 22h00 ngày 14/10, nghe tiếng la hét, náo loạn, người dân ngụ trên đường Võ Thị Sáu (khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) ra ngoài kiểm tra và chứng kiến một nhóm thanh niên đang hỗn chiến, người dùng chai bia, kẻ cầm ghế tấn công nhau.

Bình Dương: Người dân thất kinh chứng kiến án mạng rùng rợn khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Ẩu đả trong đêm tại Bình Dương. Ảnh: Người Lao Động

Do nhóm thanh niên quá đông và hung hãn nên không ai dám vào can ngăn. Sau một lúc ẩu đả, có 2 thanh niên nằm gục trên vũng máu. Những đối tượng còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cùng lúc trên, những người dân chạy vội đến kiểm tra thì phát hiện cả 2 thanh niên đã tử vong.

Bình Dương: Người dân thất kinh chứng kiến án mạng rùng rợn khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tiền Phong

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến thị xã Tân Uyên để trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án mạng khiến 2 người chết tại chỗ, truy bắt nhóm hung thủ gây ra vụ án mạng.

 

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