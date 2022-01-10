Bình Dương: Một cơ sở sản xuất nước đá rò rỉ khí Amoniac, sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân

Hàng trăm người sinh sống quanh một cơ sở sản xuất nước đá ở Bình Dương phải sơ tán khẩn cấp do rò rỉ khí khiến người dân cảm thấy choáng váng, đau đầu.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 10/1, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức sơ tán người dân xung quanh một cơ sở sản xuất nước đá do bị rò rỉ khí.

Được biết, vụ việc xảy ra ở số 437 đường Phú Lợi (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo thông tin điều tra ban đầu, người dân sinh sống quanh khu vực này ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc lên từ cơ sở này. Ít phút sau, mùi hôi có mùi giống khí Amoniac (NH3) dùng để sản xuất nước đá bốc lên mạnh hơn khiến nhiều người cảm thấy choáng váng, đau đầu. Khu vực này còn nằm đối diện với trụ sở UBND phường Phú Hòa.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường xử lý sự cố - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường. Cảnh sát PCCC và lực lượng quân đội phải mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ chống độc vào bên trong để xử lý sự cố. Ở phía ngoài, hàng trăm người dân sống xung quanh cơ sở này được thông báo sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Tuyến đường đi qua cơ sở này cũng bị phong tỏa.

Lãnh đạo Công an TP. Thủ Dầu Một cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do cơ sở sản xuất nước đá bị rò rỉ khí Amoniac (NH3).

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