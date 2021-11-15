Sau 2 buổi 'fan meeting' đông vui như 'trẩy hội', vợ chồng bà chủ Đại Nam 'được' Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương 'mời' làm việc

Đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương cho biết đã giao thanh tra sở này kết hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ việc liên quan đến buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức.

Như thông báo trước đó, vào 14h ngày 14/11, tại KDL Đại Nam đã tổ chức buổi giao lưu giữa vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người yêu mến bà. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, từ rất sớm, rất nhiều khán giả có mặt tại phố đi bộ Đại Nam chờ đợi sự xuất hiện của nữ đại gia. Đáng chú ý, khác với buổi "họp fan" lầu đầu, làn này có thêm sự tham gia của ông Dũng Lò Vôi và nhiều khách mời quen mặt trong các buổi livestream trước đó của bà chủ Đại Nam.

Fan hâm mộ nữ đại gia có mặt từ sớm - Ảnh chụp màn hình Vợ chồng ông Dũng - Ảnh chụp màn hình Không gian tổ chức được đầu tư chỉn chu - Ảnh: FBNV Liên quan đến buổi gặp gỡ đông vui như trẩy hội vào Chủ Nhật vừa qua, sáng nay 15/11, đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương cho biết trên tờ Người Lao Động, đã giao thanh tra sở này kết hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ việc liên quan đến buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức. Theo đại diện sở này, theo quy định hiện hành thì các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy tắc "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y Tế.

Người tham gia đông đúc, đứng chật không gian tổ chức - Ảnh chụp màn hình "Sau khi làm việc với đại diện Khu du lịch Đại Nam, chúng tôi sẽ xem xét việc bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức như vậy có vi phạm quy định phòng, chống dịch hay không từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp" - đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương nhấn mạnh. Nói về việc trong buổi livestream do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức có cả một tiến sĩ luật cùng với nhiều youtuber cùng tham gia và phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội, trong đó có nhiều lời lẽ xúc phạm báo chí thì đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương, cho biết đây cũng là một vấn đề mà thanh tra sở này cũng sẽ làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng và các trang youtuber, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo luật định.

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