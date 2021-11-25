Bình Dương: Chưa thực hiện tiêm nhắc mũi 3 cho người dân, chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 25/11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 278.102 ca mắc Covid-19, trong đó có 267.783 bệnh nhân khỏi bệnh và 2.643 ca tử vong.

Ngành y tế Bình Dương nhận định, trong những ngày qua, ngoài việc ghi nhận hơn 600 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, số ca tử vong cũng từ 5 đến 15 ca. Đáng nói, trong số các trường hợp tử vong, có tỷ lệ người mắc đã tiêm 2 mũi vaccine chiếm khoảng 30%.

Tỉnh Bình Dương hiện đã tiêm 4.230.253 liều/4.361.714 liều vaccine được phân bổ (2.440.455 liều mũi 1 và 1.789.798 liều mũi 2). Đã tiêm được 177.518 liều vaccine phòng cho Covid-19 cho đối tượng 12-17 tuổi (trong đó 97.383 liều cho đối tượng 15-17 tuổi và 80.135 liều cho đối tượng 12-14 tuổi).

Lý giải về tỷ lệ ca mắc tử vong rơi vào trường hợp đã tiêm vắc xin tương đối cao, TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương phân tích, hiện mũi vaccine là người già, người có bệnh lý nền.

Các trường hợp dù đã tiêm đủ 2 liều vắc xin vẫn có thể mắc Covid-19. Ảnh: Internet

Theo TS.BS Chương, các trường hợp dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn có thể mắc Covid-19. Tuy nhiên, người đã tiêm vaccine nếu không thuộc trường hợp lớn tuổi, bệnh lý nền thì khi không may trở thành F0 sẽ ít đe dọa tính mạng, hầu hết không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Theo bác sĩ Chương hầu hết các trường hợp F0 tử vong rơi vào người già, có bệnh lý nền, sức khỏe yếu. Đó cũng là lý do trong số ca mắc Covid-19 tử vong, tỷ lệ người đã tiêm vẫn chiếm phần trăm cao.

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là sau khi đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Bởi vì, người đã tiêm vaccine, có sức khỏe tốt vẫn có thể bị mắc Covid-19, sau đó lại lây qua người già, có bệnh lý nền và người chưa tiêm vaccine sẽ gây ra hệ lụy khó lường.

Liên quan đến việc tiêm vaccine phòng Covid-19, Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa gửi công văn chỉ đạo đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, UBND các huyện, thị, thành phố, Trung tâm Y tế, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, Sở Y tế Bình Dương đề nghị các đơn vị không thực hiện tiêm nhắc mũi 3 cho người dân mà phải chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế. Đối với Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố tổ chức điểm tiêm cố định, thực hiện tiêm vaccine hàng ngày cho những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều theo quy định. Sở Y tế Bình Dương giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn.