Bình Dương: Học sinh lớp 5 mồ côi mẹ được phát hiện tử vong tại trường sau giờ ăn trưa

Xã hội 14/02/2023 19:34

Sau giờ ăn trưa, bé gái lớp 5 đã được phát hiện tử vong sau khi ngã từ trên cao xuống sân trường tại Bình Dương.

Theo Dân Trí, chiều 14/2, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã lấy lời khai một số người có liên quan trong vụ nữ học sinh lớp 5 tử vong tại trường học để điều tra, làm rõ.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp (thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày. Thời điểm trên, bé gái này đang học lớp bán trú tại trường tiểu học Tương Bình Hiệp.

Bình Dương: Học sinh lớp 5 mồ côi mẹ được phát hiện tử vong tại trường sau giờ ăn trưa - Ảnh 1
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Sau giờ ăn trưa thì cô giáo tá hỏa phát hiện bé gái nằm bất động dưới sân trường (ngay lối lên cầu thang) nên đã tri hô.

Khi các thầy cô giáo xuống kiểm tra thì phát hiện bé gái đã tử vong. Tại lầu hai ngay điểm bé gái rơi xuống phát hiện một cái ghế. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bình Dương: Học sinh lớp 5 mồ côi mẹ được phát hiện tử vong tại trường sau giờ ăn trưa - Ảnh 2
Nơi bé gái rơi xuống tử vong - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, bé gái mồ côi mẹ từ nhỏ, hiện đang sống với bà ngoại. Bé gái có để lại một cuốn nhật ký ghi lại một số nội dung trước khi được xác định tử vong.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Dầu Một cho biết đang yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân.

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