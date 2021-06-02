Bình Dương: Giãn cách xã hội theo các chỉ thị tại nhiều địa phương từ ngày 2/6

Cụ thể, tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng ở TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và một số xã, thị trấn của huyện Bàu Bàng.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 2/6, Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà ký công văn khẩn gửi các sở, ngành, địa phương nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 .

Các xã còn lại của huyện Bàu Bàng và các huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo được áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng. Việc thực hiện các chỉ thị được triển khai đến khi có thông báo mới.

Đối với các khu phố, liên khu phố của phường Đông Hòa (TP.Dĩ An), Bình Chuẩn (TP.Thuận An), Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) được áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Một số khu vực được cách ly ngay từ tối 31/5 - Ảnh: Zing News

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị các cơ sở mới, kể cả trưng dụng các nhà trọ, khách sạn nhằm đáp ứng cơ số 5.000 người, nâng tổng số lượng lên khoảng 10.000 người trong phương án dự phòng cách ly.

Các đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở điều trị cách ly và lập các bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị mới với sức chứa khoảng 600-800 người.

Công an tỉnh phải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế khi di chuyển từ địa phương có dịch đến tỉnh, không đeo khẩu trang, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch để xử lý thật nghiệm đối với những trường hợp vi phạm.

Lực lượng công an phối hợp với quân đội và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định và thực tiễn của địa phương để tham mưu UBND tỉnh thành lập một số chốt kiểm soát dịch bệnh cố định và 1 tổ kiểm tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường huyết mạch, liên tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, kiểm tra các cơ sở cách ly, đơn vị, doanh nghiệp, kiểm tra đến tận hộ gia đình để phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý địa bàn, người nhập cảnh trái phép, người tự cách ly, theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương bắt buộc tất cả người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; nhất là phải đeo khẩu trang nơi công cộng, xử lý nghiêm, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả để dịch bùng phát.

Tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện và ban quản lý các khu công nghiệp phải chủ động phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Đối với dịch vụ vận tải hành khách, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị vận tải dừng hoặc hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến các địa phương đang có dịch; trường hợp còn duy trì hoạt động thì phải giãn, giảm và thực hiện 5K, khai báo y tế đúng quy định.

Tỉnh Bình Dương giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ các chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để xây dựng phương án phòng, chống dịch và tổ chức tốt các kỳ thi năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn cho tất cả học sinh, học viên, giáo viên và cán bộ làm công tác thi.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ các chỉ đạo của bộ, ngành chủ quản tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 bằng các hình thức phù hợp.