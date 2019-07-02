Nghe tiếng trẻ con khóc trong bụi hoa giấy, người dân khu phố 2 phường Tân Định kiểm tra thì phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi đang khóc ngất.

Hôm nay (2/7), tại phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương) xảy ra vụ em bé sơ sinh bị bỏ rơi thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế, Phó chủ tịch phường Tân Định đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân khu phố 2 (phường Tân Định) nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ nên đi kiểm tra.

Khi đến bụi hoa giấy bên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, mọi người phát hiện một bé trai mới sinh, trên người còn dính máu được quấn trong một chiếc khăn cũ nên lập tức báo chính quyền địa phương.

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi hoa giấy khiến nhiều người xót xa - Ảnh: PLO

Nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương cùng cán bộ y tế phường nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra và đưa bé về chăm sóc.

Bé trai nặng khoảng 3,5 kg, đã cắt dây rốn. Qua kiểm tra, bên phải cơ thể bé có nhiều vết xước nhỏ. Hiện bé trai đã không còn quấy khóc, sức khỏe ổn định.

Sau khi nghe tin em bé sơ sinh bị bỏ rơi, một người dân địa phương đã đến xin nhận nuôi bé. Trước mắt, phường sẽ làm thủ tục cho người dân này tạm thời chăm sóc bé, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân cho bé trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu sau 1 tháng không có người đến nhận, phường sẽ làm thủ tục cho bé làm con nuôi theo quy định pháp luật.

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