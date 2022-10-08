Biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở Thủ Đức nghi bị trộm đột nhập, mất nhiều tài sản đắt giá

Xã hội 08/10/2022 16:08

Vào ngày 8/10, Công an TP.HCM hiện đang điều tra vụ trình báo mất trộm xảy ra tại căn biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên địa bàn. 

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, Công an Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra vụ trình báo mất trộm xảy ra tại căn biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên địa bàn. 

Cơ quan chức năng cho biết, người thân ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngủ dậy phát hiện căn biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền,Thủ Đức có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Khi kiểm tra, người nhà phát hiện nhiều tài sản giá trị bị lấy trộm nên trình báo công an. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thủ Đức phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera điều tra. 

Biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở Thủ Đức nghi bị trộm đột nhập, mất nhiều tài sản đắt giá - Ảnh 1
Biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nghi bị trộm đột nhập lấy tài sản có giá trị nhiều tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người thân ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho hay căn biệt thự diện tích khoảng 300 m2 thuê bảo vệ nghiêm ngặt nhưng không hiểu sao kẻ gian vẫn đột nhập vào được để lấy trộm tài sản. Bước đầu, gia đình ca sĩ trình báo mất vàng, tiền,… trị giá khoảng 3 đến 4 tỷ đồng.

Hiện tại, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang đi nước ngoài và không có mặt ở căn biệt thự trên. Vụ việc trên vẫn đang được điều tra và làm rõ.

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