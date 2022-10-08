Công an Buôn Ma Thuột phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk đã vây bắt thành công đối tượng Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi). Đồng thời, lực lượng chức năng thông tin về danh tính của nạn nhân xấu số.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến đối tượng Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ thôn Tân Hưng, xã Ea Kao) được xác định là đã sát hại một người đàn ông đang điều khiển xe ô tô trên đường phố Buôn Ma Thuột vào chiều 7/10, nạn nhân trong vụ án là ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) - nghệ sĩ, nghệ nhân người dân tộc Ê đê nổi tiếng tại Đắk Lắk. Ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk - chia sẻ, khi hay tin nghệ nhân Y Thim Byă qua đời, những người làm văn hóa trong tỉnh rất bàng hoàng, thương tiếc. Theo ông Duẩn, nghệ nhân Y Thim Byă từng công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk và là tác giả của ca khúc "Chung dòng sữa mẹ" rất nổi tiếng.

"Anh Y Thim Byă là một nghệ sĩ rất yêu văn hóa Tây Nguyên, anh có rất nhiều cống hiến, đóng góp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Ê đê nói riêng và văn hóa Tây Nguyên nói chung. Anh chị em trong ngành sẽ đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình nghệ nhân Y Thim Byă", Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chia sẻ. Nghệ sĩ, nghệ nhân Y Thim Byă - Ảnh: Báo Dân Trí Bên cạnh đó, bà Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk, bà rất trân trọng sự nhiệt tình về tình yêu của nghệ nhân Y Thim với nhạc cụ, cồng chiêng Tây Nguyên. Bà Niê Thanh Mai bày tỏ: "Nhiều văn nghệ sĩ Đắk Lắk và Tây Nguyên rất quý nghệ nhân Y Thim, nhiều người đã được nghệ nhân truyền ngọn lửa, tình yêu và gắn bó với văn hóa truyền thống của dân tộc Ê đê. Nhà của nghệ nhân Y Thim cũng là nơi đón tiếp rất nhiều nghệ sĩ, những người có đam mê tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên. Sự ra đi đột ngột của nghệ nhân Y Thim khiến nhiều người rất đau xót, tiếc nuối".

Nghệ nhân Y Thim Byă còn được biết đến là người chuyên sưu tập cồng chiêng, ché, nhạc cụ dân tộc các loại của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngoài ra, ông còn là người vận động thành lập đội cồng chiêng của buôn làng và dạy cồng chiêng cho nhiều học sinh người đồng bào Ê đê. Đối tượng Đỗ Quang Mạnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đối tượng Mạnh khai nhận khi đi xe máy trên đường thì bị ôtô vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại thì cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Lúc này, Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă. Đối tượng Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích và vừa ra tù được 3 ngày. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra và làm rõ.

Lời khai của nghi phạm sát hại một nghệ sĩ nổi tiếng khi vừa mới ra tù ở Đắk Lắk Mới ra tù được có 3 ngày nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông, đối tượng Đỗ Quang Mạnh đã rút dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

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