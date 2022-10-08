Vụ học sinh lớp 1 bầm tím tay chân sau khi tan trường: Tạm thời phân công giáo viên khác dạy thay

Xã hội 08/10/2022 13:44

Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị UBND quận, Phòng Giáo dục quận Sơn Trà trước mắt tạm không để cô giáo đứng lớp.

Liên quan đến vụ học sinh lớp 1 bầm tay chân sau khi học ở trường về, theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sáng 8/10, ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng cho biết, sở đã đề nghị UBND, Phòng GD-ĐT quận trước mắt tạm không để cô giáo chủ nhiệm đứng lớp, phân công giáo viên khác dạy thay.

Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành, trước vụ việc một học sinh lớp 1/2 Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị đánh bầm tím chân khi đi học ở trường, quan điểm của sở là không bao che, không bảo vệ cho việc làm sai phạm (nếu có). Trong trường hợp này, dù cô giáo có đánh học sinh hay để học sinh khác đánh bạn thì cũng không tránh khỏi trách nhiệm quản lý lớp, quản lý học sinh của cô giáo.

Vì vậy, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã đề nghị UBND quận, Phòng GD-ĐT quận Sơn Trà trước mắt tạm không để cô giáo chủ nhiệm đứng lớp, phân công giáo viên khác dạy thay; yêu cầu cô giáo chủ nhiệm tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra. Khi có kết quả cuối cùng, UBND quận sẽ có thông tin chính thức.

“Trong 2 ngày 6 và 7/10, Sở đã có 2 văn bản liên tiếp gửi Chủ tịch UBND quận đề nghị xử lý” - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng cho biết.

Còn theo ông Tạ Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, ưu tiên trước mắt của nhà trường là phải ổn định được tâm lý cho học sinh, phụ huynh và giáo viên có liên quan đến sự việc. Nhà trường đã liên hệ để mời tiến sĩ tâm lý đang là giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng gặp gỡ phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp để có những hỗ trợ phù hợp. Việc đồng hành này sẽ kéo dài cho đến khi học sinh hòa nhập tốt với môi trường lớp học. Sau việc này, nhà trường sẽ tiến hành lắp đặt camera các phòng học.

Vụ học sinh lớp 1 bầm tím tay chân sau khi tan trường: Tạm thời phân công giáo viên khác dạy thay - Ảnh 1
Em H. được gia đình phát hiện bị bầm tím ngày 5/10 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 6/10, UBND phường Thọ Quang đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận nguyên nhân học sinh bị bầm tím là do một bạn dùng thước đánh trong lúc kèm học vào giờ nghỉ trưa tại lớp.

Tuy nhiên phụ huynh cho rằng những vết bầm tím nghiêm trọng như trên không thể do học sinh lớp 1 gây ra bởi thước chỉ bài nên đã yêu cầu nhà trường làm rõ. Sau kết luận trên, dù đã ký vào biên bản nhưng bất ngờ ngày 7/10, phụ huynh của cả hai em đều không đồng tình và đăng những băn khoăn của mình lên mạng xã hội. Đồng thời phụ huynh em H. (là học sinh bị đánh) đã gửi đơn yêu cầu cấp quận xác minh lại vụ việc.

Ông Lê Từ Hòa - Phó chủ tịch UBND phường Thọ Quang, cho biết: "Dù cho đã kết luận, nhưng phụ huynh không đồng ý có thể phản ánh, thậm chí người dân có thể kiện. Nếu chúng tôi làm sai, chúng tôi sẵn sàng xin lỗi và bồi thường".

Vụ học sinh lớp 1 bầm tím tay chân sau khi tan trường: Tạm thời phân công giáo viên khác dạy thay - Ảnh 2
Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Theo ông Hòa, vụ việc này đang được Công an thành phố vào cuộc, điều tra làm rõ. Tuy nhiên, việc phụ huynh không đưa ra ý kiến trong cuộc họp mà lại đăng thông tin lên mạng xã hội như vậy là không nên.

Khi liên hệ với cô giáo chủ nhiệm, gia đình được giải thích là sau giờ ăn trưa, cô đưa các bạn trong lớp tới phòng ngủ bán trú, riêng H. cô giao cho một bạn cùng lớp kèm đọc bài vì em H. chậm hơn so với các bạn. Theo giáo viên này, có thể vết bầm tím là do trong lúc bày bạn đọc, học sinh kia đã dùng cây thước chỉ bài để đánh nhẹ khi bạn đọc sai.

Vào chiều 5/10, gia đình đón em H. (học sinh lớp 1/2, Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh) từ trường về thì phát hiện trên người em xuất hiện vết bầm tím ở tay và chi chít quanh hai bắp chân. Em H. đau và tinh thần hoảng loạn.

Diễn biến MỚI trong vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở Đà Nẵng

Diễn biến MỚI trong vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà bị bầm tím chân tay sau khi ở trường về.

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