Biến thể XBB.1.5 diễn biến phức tạp và khó lường, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Xã hội 09/01/2023 10:15

Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ lo ngại về một biến thể mới của Omicron được biết đến với tên gọi biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh hơn các biến thể phụ khác.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 05 về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, đặc biệt ứng phó với biến thể XBB.1.5.

Cụ thể, đến nay dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Song diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định. Đặc biệt các biến thể, biến thể phụ của vi rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi. Trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh hơn. Gần đây biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, để chủ động tăng cường phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của Ban Bí thư, Thủ tướng về đảm bảo Tết, chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, kiểm tra giám sát, chủ động trong phòng chống dịch, kịp thời ứng phó. Đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả, bao gồm cả bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa đông xuân.

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Kiểm soát người nhập cảnh đặc biệt từ các nơi có nguy cơ là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh biến thể XBB.1.5 lây lan nhanh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây lan, bùng phát, hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Các bộ ngành liên quan đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa. Tiếp tục bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giao thương, du lịch.

Truyền thông tới người dân về việc tiếp tục đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch. Thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Địa phương, đặc biệt ở cửa khẩu, tăng cường chỉ đạo và kiểm tra dịch bệnh. Đặc biệt với những trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, các nơi xuất hiện những biến thể mới. Giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh và giám sát phát hiện sớm các biến thể của vi rút SARS-CoV-2. Tập trung cho công tác tiêm chủng, rà soát các nhóm nguy cơ, đẩy mạnh tiêm cho trẻ em. Điều trị bệnh nhân đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phát sinh tình huống mới. 

Biến thể XBB.1.5 diễn biến phức tạp và khó lường, Thủ tướng chỉ đạo khẩn - Ảnh 2
Biến thể XBB dễ lây lan - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, WHO cho biết, biến thể XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022 và đến nay đã lây lan ở hơn 70 quốc gia. Biến thể XBB và biến thể phụ XBB.1.5 ước tính chiếm khoảng 44,1% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong tuần cuối của tháng 12, so với tuần trước đó.

Biến thể XBB và các biến thể phụ của nó đã được phát hiện tại hơn 10 quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

WHO hiện chưa có dữ liệu nào về mức độ nghiêm trọng hoặc về tác động của biến thể phụ XBB.1.5. Theo WHO, chưa có dấu hiệu nào cho thấy biến thể phụ XBB.1.5 gây ra mức độ bệnh nghiêm trọng hơn.

WHO dự báo, chủng XBB và XBB.1.5 sẽ dần chiếm ưu thế so với các chủng phụ của Omicron khác trong thời gian tới. Điểm đặc biệt nhiều chuyên gia trên thế giới nhận định, biến thể XBB có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron do chứa các đột biến, cho phép biến thể này bám vào các tế bào và tái tạo dễ dàng.

Các nhà nghiên cứu thống nhất rằng sự xuất hiện của biến thể phụ mới không có nghĩa là có một cuộc khủng hoảng mới về dịch bệnh COVID-19 sẽ xảy ra. Tuy nhiên, có thể sẽ có thêm sự xuất hiện các biến thể mới khi virus tiếp tục lây lan.

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