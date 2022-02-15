Bị nữ đại gia quận 7 tỏ ý "thất vọng", chủ đàn chó 15 con buồn bã: "Tôi thức trắng mấy đêm không ngủ"

Xã hội 15/02/2022 11:25

Chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy vô cùng buồn bã trước những thông tin sai lệch về mình, trong đó, ông gửi lời nhắn nhủ đến nữ đại gia đã giúp đỡ mình số tiền lớn trước kia.

Thời điểm dịch bệnh cuối tháng 10/2021, khi người dân nhiều nơi đổ về quê để tránh dịch, MXH bất ngờ xôn xao trước vụ đàn chó 15 con của ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) bị tiêu huỷ khi đi tới trạm cách ly tại Cà Mau. Nguyên nhân đàn cho bị tiêu hủy được đưa ra là để đảm bảo phòng dịch Covid-19, tránh lây lan dịch bệnh. Vụ việc khiến nhiều người vô cùng xót xa, không ít mạnh thường quân trên cả nước sau đó đã liên hệ, hỗ trợ tiền để giúp đỡ gia đình ông Hùng có thêm kinh tế gầy dựng lại đàn chó. Tổng cộng ông Hùng nhận được hơn 120 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Bị nữ đại gia quận 7 tỏ ý 'thất vọng', chủ đàn chó 15 con buồn bã: 'Tôi thức trắng mấy đêm không ngủ' - Ảnh 1

Sau 4 tháng từ khi vụ việc xảy ra, chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Hùng cho biết số tiền mạnh thường quân gửi tặng ông đã được ông đem đi mua lại một đàn chó 15 con mới. Số tiền còn lại, thời gian 4 tháng qua, ông Hùng đã dùng để chăm lo ăn uống cho đàn chó, cộng thêm việc thất nghiệp suốt thời gian qua, ông Hùng hiện đã cạn sạch số tiền 120 triệu đồng này. 

Bị nữ đại gia quận 7 tỏ ý 'thất vọng', chủ đàn chó 15 con buồn bã: 'Tôi thức trắng mấy đêm không ngủ' - Ảnh 2
Ông Hùng đã mua lại đàn chó mới (Ảnh: Dân Trí)

Tuy nhiên, một số trang thông tin sau đó đã đăng tải việc ông Hùng ngỏ ý xin thêm tiền để nuôi đàn chó mới dẫn đến nhiều tranh cãi. Trước thông tin này, Đoàn Di Băng - nữ đại gia đã từng đứng ra giúp đỡ ông Hùng số tiền 50 triệu đồng bày tỏ sự thất vọng, cô viết: "Sao cái lòng tôi cứ bị hết người này đến người khác lợi dụng vậy..."

Bị nữ đại gia quận 7 tỏ ý 'thất vọng', chủ đàn chó 15 con buồn bã: 'Tôi thức trắng mấy đêm không ngủ' - Ảnh 3

Chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ông Hùng cho biết những ngày qua bản thân rất mệt mỏi vì liên tục bị làm phiền, hứng chịu những điều tiếng không hay về gia đình mình. Chủ đàn chó phủ nhận thông tin ông xin thêm tiền từ thiện của mạnh thường quân sau khi tiêu hết 120 triệu đồng trước đó. Riêng việc nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng có bày tỏ sự buồn bã, thất vọng, bản thân ông rất buồn và khẳng định không làm gì để cô thất vọng.

"Nếu chị nằm trong hoàn cảnh tui chị mới biết, một mình tui phải lo cho bao nhiêu người, bao nhiêu con chó, thấy dịch ai cũng khổ, tui là người may mắn được mọi người và vợ chồng chị Di Băng giúp đỡ, tui rất là mừng, biết ơn chị... Tui rất buồn khi chị Di Băng nghĩ sai rồi thất vọng về tui, nhưng tui không có làm gì để chị thất vọng đâu. Do những thông tin sai thôi, tui cũng nhờ lòng tốt của chị ấy để đi giúp lại, san sẻ cho người khác. Tui xin gửi đến gia đình chị Di Băng, xin gia đình chị hiểu dùm cho tui, tui không bao giờ làm để gia đình chị thất vọng về tui đâu", ông Hùng quả quyết.

Bị nữ đại gia quận 7 tỏ ý 'thất vọng', chủ đàn chó 15 con buồn bã: 'Tôi thức trắng mấy đêm không ngủ' - Ảnh 4

Ông cũng cho biết thời điểm sau khi nhận được tiền trợ giúp từ mạnh thường quân, ông đã trích ra một phần để đi phát quà làm từ thiện cho những người khó khăn chưa được giúp đỡ: "Tui nghe những thông tin tui xin tiền này nọ, tui thức trắng 2 đêm không ngủ, đến nơi tui ốm luôn, nói vậy tội nghiệp cho tui lắm. Tui đâu có xin tiền mạnh thường quân, những người nói tui nuôi chó để xin tiền là nói láo, tui chưa mở miệng xin tiền mạnh thường quân mà… nếu mạnh thường quân nào thương tui thì tui cám ơn để tui có tiền lo thêm cho mấy bé. Nhưng nếu không giúp thì tui vẫn làm, dành dụm tiền để lo cho con của mình chứ không phải tui nuôi lại 15 con để mà kêu gọi, xin tiền mọi người".

 

Chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy lên tiếng phân trần việc tiêu sạch số tiền hơn 120 triệu trong vòng 4 tháng

Chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy lên tiếng phân trần việc tiêu sạch số tiền hơn 120 triệu trong vòng 4 tháng

Trong 4 tháng thất nghiệp ròng rã, ông Hùng đã dùng số tiền hơn 120 triệu mạnh thường quân hỗ trợ để ăn uống, mua đàn chó mới, vợ chồng ông Hùng còn trả nợ và đi làm từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn tại quê nhà.

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