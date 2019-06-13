Bị nhiều người gièm pha vì lấy chồng hơn 28 tuổi, cô gái Phú Yên hé lộ cuộc sống sau hơn 1 năm kết hôn

Chồng chị Trang lớn hơn vợ 28 tuổi, chưa từng kết hôn, sinh con. Trong một lần anh đăng tin tìm người mang thai hộ, chị Trang đã đăng ký, từ đó hai người mới quen biết nhau.

Từ trước đến nay, việc các cô gái trẻ lấy chồng lớn hơn nhiều tuổi luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người tò mò liệu họ đến với nhau vì tình hay vì tiền, và cuộc sống sau hôn nhân của họ có hạnh phúc hay không? Mới đây, trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ, cô gái trẻ tên Nguyễn Thu Trang (28 tuổi, ngụ Phú Yên) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu với người chồng hơn 28 tuổi gây xôn xao dư luận.

'Đây là hai cha con, xin nhắc lại là hai cha con nhé các anh chị em! Và đây cũng là chồng và con trai tôi đó', chị Trang tự hào chia sẻ - Ảnh: Internet Chia sẻ trên Dân Việt, chị Trang cho biết chị quen biết chồng vào năm 2017 khi anh đã 54 tuổi. Dù lớn tuổi nhưng anh chưa từng kết hôn. Nghi mình bị ung thư, anh đăng tin tuyển người đẻ thuê với hy vọng được làm cha. Trong khi đó, chị Trang đang buồn chuyện tình yêu, có ý định làm mẹ đơn thân. Khi thấy tin đăng tuyển, chị đã để lại bình luận nhận lời.

Tuy nhiên, sau đó hai bên không đạt được thỏa thuận vì anh biết mình không bị ung thư. Phải đến 5 tháng sau, khi được anh mời về công ty làm việc, chị mới có cơ hội tiếp xúc nhiều. Sau thời gian làm việc chung, chị Trang mới biết người đàn ông này để ý mình - Ảnh: Internet Sau một thời gian làm việc, chị mới biết người đàn ông này để ý mình từ lâu. Khi hai người chính thức hẹn hò, chị Trang đề nghị phải có con trước rồi mới kết hôn. Chỉ sau một đêm bên nhau, chị mang thai. Mặc dù được gia đình ủng hộ nhưng chị Trang vẫn kiên quyết làm mẹ đơn thân. Cho đến ngày sinh chị mới thay đổi quyết định. Khi chị sinh con, chồng chị hết lòng lo cho vợ con từng miếng ăn, giấc ngủ. Điều này khiến chị Trang vô cùng xúc động và cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng tốt. Chị Trang vô cùng hạnh phúc vì được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực - Ảnh: Internet Dù vẫn còn bị gièm pha nhưng chị Trang vẫn không hề bận tâm và vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến tổ ấm nhỏ của chị, hy vọng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi.

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