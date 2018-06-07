Bị gia đình chồng chối bỏ khi mang thai, người mẹ động kinh nuốt nước mắt nuôi con bại não

12 năm trước, khi chị Võ Thị Lợi (32 tuổi, ngụ xóm 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An) đang làm công nhân ở Hà Nội thì bất ngờ lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược khiến nhiều người khiếp sợ. Sau đó chị được mọi người đưa đi cấp cứu và được kết luận mắc bệnh động kinh. Công ty cũng cắt hợp đồng với chị vì sợ gặp liên lụy. Chẳng biết đi đâu về đâu, chị về sống cùng bố mẹ già.

Ngoài 30 tuổi, qua mai mối, chị cùng người đàn ông lớn hơn 1 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh ở làng bên nên duyên vợ chồng. Ngày chị khoác trên mình chiếc áo cô dâu, người thân, bạn bè vừa mừng vừa lo. Họ mừng vì chị có cơ hội làm vợ như bao người phụ nữ khác, có chỗ dựa tinh thần. Lo vì cả hai vợ chồng không lành lặn, khỏe mạnh, lấy nhau về sẽ trở thành gánh nặng cho nhau, cho gia đình.

Khi những người bạn cùng trang lứa lần lượt yên bề gia thất, chị trở thành gái quá lứa lỡ thì. Chẳng một người đàn ông nào chấp nhận gắn bó với một người bệnh tật như chị vì sợ rước họa vào thân. Căn bệnh ảnh hưởng đến thần kinh khiến người phụ nữ này không được thông minh, nhanh nhẹn như trước.

Chị Lợi mắc bệnh động kinh đã 12 năm nay - Ảnh: Hoàng Cát

"Vừa cưới được 5 tháng, con gái tôi bị gia đình nội trả về khi cái thai đang lớn dần trong bụng. Nguyên nhân là vì nghi ngờ cái thai trong bụng của con gái tôi không phải máu mủ gia đình họ, dù con gái tôi đã một mực khẳng định không bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng. Phận làm mẹ, đẻ con ra tôi hiểu tính con mình chứ. Nhưng con tôi bệnh tật thế này, họ trả về thì tôi chỉ biết cắn răng chấp nhận", bà Nguyễn Thị Trâm (62 tuổi, mẹ chị Lợi) gạt nước mắt kể lại.

Hôn nhân tan vỡ, chị Lợi vác bụng bầu trở về tìm niềm an ủi nơi đứa con trong bụng và lời động viên từ gia đình, hàng xóm.

Mẹ động kinh sinh con bại não

Bé Võ Văn Huy (10 tháng tuổi, con chị Lợi) sinh ra trong hoàn cảnh không có cha, mang họ mẹ. Số phận người mẹ đã bất hạnh nên ai cũng mong đứa con được bình thường, khỏe mạnh để làm niềm an ủi, chỗ dựa cho người mẹ sau này. Đau đớn thay, đứa trẻ chào đời chưa được bao lâu thì phát hiện những biểu hiện lạ, không biết lật, biết ngồi, chỉ nằm một chỗ với cái đầu yếu ớt.

Bé Lợi sinh ra đã gánh chịu bất hạnh vì bị bại não - Ảnh: Hoàng Cát

"Mới đầu, thấy cháu không lật nhưng vẫn ăn ngủ bình thường, mọi người cứ nghĩ trốn lật. Nhưng đến giai đoạn tập ngồi rồi tập bò vẫn thấy cháu nằm yên, cái đầu yếu ớt, tôi đưa đi khám thì đau đớn khi biết cháu mắc bệnh bại não", bà Trâm nghẹn ngào.

Gia đình bà Trâm thuần nông nghèo khó, cuộc sống phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng số tiền 500 nghìn đồng trợ cấp xã hội hàng tháng mà chị Lợi nhận được. Vợ chồng bà Trâm cũng già yếu lại phải luân phiên túc trực con cháu nên không làm được gì kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống của mẹ con chị Lợi phụ thuộc vào cha mẹ già yếu - Ảnh: Hoàng Cát

"Con gái tôi như người trầm cảm, cứ ôm con ngồi góc nhà, chẳng chuyện trò, tiếp xúc với ai. Bệnh động kinh ngày càng nặng, 1 tháng tái phát 2, 3 lần. Mỗi lần phát bệnh thì cơ thể con lại co giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép trông rất đáng sợ. Vợ chồng tôi phải luôn bên cạnh con gái vì sợ con phát bệnh sẽ ngã vào những nơi nguy hiểm hoặc cắn lưỡi mà không có người bên cạnh thì vợ chồng tôi hối hận không kịp.

Sinh được 4 đứa con thì 2 đứa lập gia đình, sống xa nhà, đứa nào đứa ấy cũng nghèo khổ. Ngoài mẹ con cháu Huy, vợ chồng tôi còn cưu mang thêm đứa cháu nội vì bố mẹ chúng li hôn, mỗi người một nơi. Bên nhà chồng của con gái tôi từ ngày trả con về đến nay thì xem nhau như người xa lạ, chẳng ngó ngàng gì", ông Võ Văn Thế (63 tuổi, bố chị Lợi) buồn bã chia sẻ.

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Trâm - Ảnh: Hoàng Cát

10 tháng tuổi, bé Huy nặng 8kg, dù ăn được ngủ được nhưng cháu bé thường xuyên ốm vặt vì di chứng căn bệnh hiểm nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mong muốn được một lần đưa cháu ngoại ra bệnh viện trung ương điều trị của vợ chồng bà Trâm mãi vẫn chưa thể thực hiện được.

Hỏi về nguyện vọng của mình, chị Lợi nhìn con, hai dòng nước mắt rưng rưng. "Đời tôi xem như bỏ đi rồi, hi vọng sống tôi dành trọn cho con. Vậy mà thằng bé chào đời chưa được bao lâu đã phải gánh chịu bất hạnh như thế này đây. Tôi ước có cơ hội đưa con đi chữa trị để được sống những ngày khỏe mạnh, bình yên nhưng gia đình quá nghèo, đành bất lực nhìn con đau đớn".