Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, gã hàng xóm đã nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi, mặc nạn nhân ra sức chống cự.

Ngày 1/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã hoàn tất quyết định truy tố bị can Cao Văn Thanh (SN 1983, trú tại thôn 11, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, từ ngày 12/6 đến 21/6, Thanh đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.L.H.Tr. (SN 2003, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp).

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 chiều 12/6, do khá thân thiết từ trước nên Thanh điều khiển xe mô tô đi qua nhà anh Trần Văn T. (SN 1978, bố cháu Tr.) chơi. Lúc này, Thanh thấy chỉ có cháu Tr. đang xem ti vi một mình trên tấm phản gỗ nên hỏi bố mẹ đi đâu.

Nạn nhân 14 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Biết vợ chồng anh T. đã đi vắng, gã "yêu râu xanh" đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Thanh bước tới, bế cháu Tr. lên trên giường, dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm cháu bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, Thanh đi về nhà và cư xử bình thường như không có gì xảy ra.

Đến 14h30 ngày hôm sau, Thanh điều khiển xe máy đi uống cà phê. Khi đi ngang qua nhà cháu Tr., Thanh ghé vào nghe ngóng xem việc làm sai trái của mình đã bị ai phát giác hay chưa. Khi vào nhà thấy cháu Tr. đang nằm ngủ trên giường một mình, đối tượng tiếp tục khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân, mặc cho cháu Tr. chống cự.

Chiều 21/6, Thanh ghé vào và thấy cháu Tr. đang ngồi một mình trên tấm phản gỗ nên tiếp tục tìm cách khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Quá sợ hãi, cháu Tr. dùng mọi cách để kêu la, chống cự. Lợi dụng lúc Thanh đang đóng cửa, cháu Tr. bỏ chạy qua nhà hàng xóm rồi kể lại toàn bộ sự việc cho người này nghe.

Được người hàng xóm kể lại, cha mẹ Tr. vô cùng tức giận. Ngày 2/7, bà Lê Thị B (SN 1978, là mẹ của cháu Tr.) đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Thanh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp.

Tại thời điểm bị xâm hại, cháu Tr. mới 14 tuổi 8 tháng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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