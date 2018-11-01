Bị gã hàng xóm xâm hại nhiều lần, bé gái hoảng hốt chạy sang hàng xóm kêu cứu

Xã hội 01/11/2018 17:18

Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, gã hàng xóm đã nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi, mặc nạn nhân ra sức chống cự.

Ngày 1/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã hoàn tất quyết định truy tố bị can Cao Văn Thanh (SN 1983, trú tại thôn 11, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, từ ngày 12/6 đến 21/6, Thanh đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.L.H.Tr. (SN 2003, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp).

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 chiều 12/6, do khá thân thiết từ trước nên Thanh điều khiển xe mô tô đi qua nhà anh Trần Văn T. (SN 1978, bố cháu Tr.) chơi. Lúc này, Thanh thấy chỉ có cháu Tr. đang xem ti vi một mình trên tấm phản gỗ nên hỏi bố mẹ đi đâu.

Bị gã hàng xóm xâm hại nhiều lần, bé gái hoảng hốt chạy sang hàng xóm kêu cứu - Ảnh 1

Nạn nhân 14 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Biết vợ chồng anh T. đã đi vắng, gã "yêu râu xanh" đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Thanh bước tới, bế cháu Tr. lên trên giường, dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm cháu bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, Thanh đi về nhà và cư xử bình thường như không có gì xảy ra.

Đến 14h30 ngày hôm sau, Thanh điều khiển xe máy đi uống cà phê. Khi đi ngang qua nhà cháu Tr., Thanh ghé vào nghe ngóng xem việc làm sai trái của mình đã bị ai phát giác hay chưa. Khi vào nhà thấy cháu Tr. đang nằm ngủ trên giường một mình, đối tượng tiếp tục khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân, mặc cho cháu Tr. chống cự.

Chiều 21/6, Thanh ghé vào và thấy cháu Tr. đang ngồi một mình trên tấm phản gỗ nên tiếp tục tìm cách khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Quá sợ hãi, cháu Tr. dùng mọi cách để kêu la, chống cự. Lợi dụng lúc Thanh đang đóng cửa, cháu Tr. bỏ chạy qua nhà hàng xóm rồi kể lại toàn bộ sự việc cho người này nghe.

Được người hàng xóm kể lại, cha mẹ Tr. vô cùng tức giận. Ngày 2/7, bà Lê Thị B (SN 1978, là mẹ của cháu Tr.) đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Thanh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp.

Tại thời điểm bị xâm hại, cháu Tr. mới 14 tuổi 8 tháng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Cà Mau?

Thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Cà Mau?

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ bé gái 7 tuổi bị thiếu niên 13 tuổi cùng xóm hiếp dâm.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em hiếp dâm nữ sinh yêu râu xanh hiếp dâm bé gái

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày