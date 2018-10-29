Hành động bình thản của thiếu niên 13 tuổi sau khi hiếp dâm, cắt cổ bé gái 14 tuổi

Tin nóng 29/10/2018 17:21

Khi được triệu tập lên cơ quan công an, Nhượng tỏ ra rất bình thản, không hề lo lắng hay hoảng sợ. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hôm nay (29/10), Công an tỉnh Lai Châu vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc bé gái L.T.T. (14 tuổi) trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên bị Hà Văn Nhượng (13 tuổi, ở cùng xã) hiếp dâm, cứa cổ gây thương tích nặng.

Lãnh đạo công an xã cho biết, khi nghe tin Hà Văn Nhượng làm hại bé T., gia đình, hàng xóm và bạn bè vô cùng ngỡ ngàng.

Ở địa phương, Nhượng mới đang học lớp 7, được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn có học lực trung bình nhưng ở xã cũng chưa từng gây gổ đánh nhau hay trộm cắp gì.

Hành động bình thản của thiếu niên 13 tuổi sau khi hiếp dâm, cắt cổ bé gái 14 tuổi - Ảnh 1

Hình ảnh bé gái bị thương tích nặng sau khi bị cưỡng hiếp, cứa cổ - Ảnh: Saostar

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 13 giờ ngày 27/10, bé T. rời khỏi nhà để đi hái rau về cho lợn ăn. Khoảng 1 tiếng sau, Nhượng đi bẫy chim về gặp bé T. đang một mình ở nơi vắng vẻ nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Đối tượng khống chế bé T. nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm mặc nạn nhân chống cự quyết liệt. Sau khi thỏa mãn thú tính, sợ mọi người biết hành vi của mình nên Nhượng dùng con dao mang theo bên người cứa cổ nạn nhân. Sau đó Nhượng bình thản đi về nhà, để mặc bé T. ở nơi vắng vẻ.

Chiều hôm đó, Nhượng về nhà và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Đối tượng vẫn ăn cơm, tắm giặt và phụ cha mẹ chở rơm rạ như bình thường.

Tới 18 giờ, thấy con đi hái rau lợn mãi không về, gia đình đi tìm và phát hiện bé T. đang bất tỉnh trên vũng máu ở cánh đồng thuộc bản Nà Then, xã Mường Kim.

Gia đình sau đó đưa cháu bé đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. Kết quả giám định cho thấy T. bị một vết thương ở cổ gây đứt cuống họng và một vết rách vùng ngực. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hành động bình thản của thiếu niên 13 tuổi sau khi hiếp dâm, cắt cổ bé gái 14 tuổi - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Saostar

Nhận tin báo, Công an xã đã báo Công an huyện Than Uyên vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều máu cùng một số vật dụng, trong đó có một chiếc liềm.

Sau khi được cấp cứu, bé T. tỉnh lại và viết tên hung thủ gây án ra mảnh giấy. Thông tin bé gái cung cấp trùng khớp với tài liệu công an thu thập về khoảng thời gian Nhượng rời khỏi nhà. Sau đó, công an đã triệu tập Nhượng lên làm việc. Lúc này, Nhượng rất bình thản, không hề lo lắng hay hoảng sợ. Qua đấu tranh, Nhượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn

Thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn

Nhận được thông tin đối tượng Hà Văn Nhượng (13 tuổi) hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi, gia đình và người dân địa phương vô cùng bất ngờ vì từ trước đến nay, Nhượng được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn.

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