Bị con trai ngược đãi, người cha dùng đinh ba sắt đâm con bỗng bật khóc tại tòa

Xã hội 21/05/2021 09:37

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ bố dùng đinh ba đâm con trai bất hiếu, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại, quyết định giảm nhẹ tội cho bị cáo từ 7 năm, 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù.

Theo Vietnamnet, ngày 20/5/2021 vừa qua, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1953, ở Đan Phượng) ra xét xử phúc thẩm tội Giết người. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Tú (SN 1979) - con trai ông Đức, bị tổn hại đến 99% sức khỏe.

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Ông Đức tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua - Ảnh: Vietnamnet

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của cả ông Đức và người bị hại. Theo bản án phiên tòa sơ thẩm ngày 29/12/2020, ông Đức bị tuyên phạt mức án 7 năm, 6 tháng tù vì tội Giết người.

Được biết, nạn nhân Tú thường xuyên chửi bới bố mẹ và vợ, khiến gia đình lâm cảnh mâu thuẫn lục đục.

Khoảng 17h ngày 14/6/2020, anh Tú đi chơi về, thấy vợ là chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980) đang nấu cơm. Khi mở nồi ra thấy ít nên xảy ra mâu thuẫn với vợ. Chị Tuyến kêu to: “Bố mẹ ơi, nó đánh con”.

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Ở cả hai phiên tòa, ông Đức đều không cầm được nước mắt - Ảnh: Vietnamnet

Lúc này, ông Đức và vợ là bà Ngọc Thị Tươi (SN 1953) nghe thấy tiếng con dâu nên đã chạy sang nhà Tú. Bà Tươi có ý ngăn cản như bị Tú chửi bới, thách thức bố mẹ. Tú còn cầm ấm tích để trên bàn giơ lên định ném về phía bố.

Trong cơn tức giận, ông Đức đã lấy cây đinh ba bằng kim loại, chạy vào phòng khách, đứng sau con trai, dùng đinh ba đâm vào cổ, thắt lưng con trai, khiến anh Tú ngã xuống nền nhà. Khoảng 11h30 cùng ngày, sau khi gây án, bị cáo đã đến Công an xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, HĐXX nhận định, người bị hại đã vi phạm đạo đức khi đánh chửi, ngược đãi bậc sinh thành. Hành vi phạm tội của bị cáo do lỗi của bị hại và là nguyên nhân phát sinh vụ án.

HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại, quyết định giảm nhẹ tội cho bị cáo từ 7 năm, 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù.

Ở cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Đức đều không cầm được nước mắt. Còn Tú phải ngồi xe lăn đến dự phiên tòa xét xử cha. 

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