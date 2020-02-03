Theo chia sẻ của Hằng Túi, con trai Bella - bé Peter đang có cuộc sống rất tốt, được đi học đàng hoàng như bao bạn đồng lứa khác.

Sau một thời gian im ắng, mới đây "hot girl" Bella bất ngờ tái xuất. Đáng chú ý, lần này cô chỉ xuất hiện một mình mà không có con trai đi cùng. Chính vì vậy không ít người tò mò về tung tích của con trai Bella. Được biết, từ giữa 2019 Peter đã được hot mom Hằng Túi đưa về chăm sóc, thoát khỏi cuộc sống lang thang khắp nơi cùng mẹ. Mới đây, vì quá nhiều người hỏi về thông tin của con trai Bella nên hot mom Hằng Túi đã lên tiếng chia sẻ về cuộc sống của bé. Theo đó, hiện Peter đang được chăm sóc khá tốt, bé đã biết nói bập bẹ và đang được đi học.

'Hot girl' Bella bất ngờ xuất hiện gây bão mạng xã hội - Ảnh: Facebook Cụ thể, Hằng Túi viết trên trang cá nhân: “Mấy hôm nay con mẹ nó lang thang phá rối là mình lại bị réo tên và chửi. Thực ra cũng biết làm phúc phải tội nhưng có đứa lại bảo mình làm màu xong có khi thằng bé bị mẹ nó bán lấy nội tạng rồi vì không thấy đi cùng nhau thật là cái gì các bạn cũng có thể nghĩ ra được.

1 năm rồi không đăng ảnh nó vì đăng nhiều lại bảo câu like, không đăng thì lại ra 1001 câu chuyện, cậu bé chúng ta từng 'theo đuổi' đang ăn Tết vui vẻ và được chăm sóc tốt nhé. Đã biết nói bập bẹ và cũng đang nghỉ học vì Corona. Ở đâu thì còn lâu mới nói để giữ bình yên cho nó”. Hằng Túi chia sẻ thông tin con trai Bella trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Bé Peter hiện đã bập bẹ tập nói, được cho đi học như bạn bè cùng lứa - Ảnh: Facebook Trước đó, Bella thường xuyên gây bão mạng xã hội khi tự nhận là ca sĩ nổi tiếng, đi quỵt tiền khắp nơi. Sau đó, cô đã được đưa vào viện tâm thần điều trị. Trong khoảng thời gian đó, bé Peter đã được gia đình Hằng Túi đưa về chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, Bella tiếp tục đòi con và đưa bé đi lang thang khắp nơi. May mắn là vào tháng 4/2019, gia đình Hằng Túi đã thỏa thuận được với người thân của bé và đưa Peter về chăm sóc.

Con trai Bella đã được tách khỏi mẹ, trên cổ có vết thuốc lá đốt gây xót xa Trên trang cá nhân, Hằng Túi vừa chia sẻ thông tin bé Peter đã được tách khỏi mẹ đưa về nhà để người thân chăm sóc, cho đi học.

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